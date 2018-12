Atropelamento no Centro de Manaus mobiliza bombeiros

Há suspeita de que a vítima tenha sofrido fratura exposta | Foto: Divulgação

Manaus - Uma pessoa, de aparência idosa, foi atropelada, na tarde desta sexta-feira (21), por volta das 15h30, na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) que informou, ainda, haver suspeita de fratura exposta na vítima.

A pessoa atropelada recebeu atendimento de uma equipe do CBMAM e, em seguida, foi acompanhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O atropelamento foi durante a chuva desta tarde, ao lado da Igreja da Matriz. O trânsito ficou lento na região.

Outros acidentes nesta sexta

Mais cedo, um cadeirante de 50 anos foi atropelado por um ônibus na avenida Epaminondas. Na ocasião, ele também foi levado para uma unidade de saúde, conforme informaram agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

No fim da manhã, duas mulheres em um carro branco foram vítimas de um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus na avenida Coronel Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Oeste. Na ocasião, uma delas, que estava no banco do passageiro, foi levada para um hospital.

O acidente, segundo testemunhas, aconteceu após um veículo do transporte público de Manaus fechar o carro no momento em que a motorista tentava acessar o estacionamento de um supermercado.