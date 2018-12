'Sem previsão de ônibus nas ruas de Manaus', diz STTRM

Pronunciamento de Givancir Oliveira foi na sede do sindicato dos rodoviários, na tarde desta sexta (21) | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Manaus - Com 100% da frota de ônibus parada na capital amazonense, na tarde desta sexta-feira (21), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givancir Oliveira, afirmou durante uma coletiva de imprensa na tarde de hoje que “não há uma previsão para os coletivos voltarem a circular em Manaus nas próximas horas”.

O sindicalista explicou que a medida foi tomada por aproximadamente 8 mil trabalhadores que estão prejudicados com a falta de adiantamento salarial e o atraso no pagamento do 13º salário.

“A categoria chegou ao limite, porque daqui a três dias é Natal e os trabalhadores não têm um centavo para comprar sequer um peru, para a ceia. Só quem tem o poder de decisão para acabar com a greve são os trabalhadores, por meio de assembleia, pois são soberanos. Como líder da categoria, posso apenas apoiar a decisão”, declarou Givancir.

O presidente do STTRM ressaltou que a direção do sindicato fez de tudo para que a greve não acontecesse. Ele ainda alegou que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) foi irresponsável em não garantir o adiantamento salarial aos trabalhadores, nem as parcelas do beneficio que é um direito constitucional dos trabalhadores. “Infelizmente não podemos evitar a irresponsabilidade dos empresários”, frisou Givancir.

Sobre a população estar sendo prejudicada com o ato dos rodoviários e questionado se a categoria iria realizar o movimento “catraca livre”, Givancir informou que seria uma manifestação considerada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). “Se a Justiça determinar o ato, o sindicato faria com o maior prazer. A população está com o décimo no bolso, pode pegar um táxi ou Uber e nós que estamos sem nada”, indagou.

Ainda conforme Givancir, o vencimento do acordo para a realização do pagamento do beneficio foi nesta quinta-feira (20) e o sindicato acionou a Justiça para tomar medida urgente.

“Hoje entramos com a liminar no TRT pedindo uma tutela antecipada para que bloqueassem a receita dos empresários para que fosse realizado o pagamento do benefício, porém o nosso pedido ainda não foi respondido pela justiça”.

