Criança de 7 anos e cadela sobrevivem a soterramento em Manaus

Manaus - Uma criança de 7 anos ficou ferida depois de parte de uma casa ser destruída, na tarde desta sexta-feira (21), durante um deslizamento de terra. A forte chuva que cai em Manaus desde esta manhã foi o principal fator para o sinistro, que ocorreu no bairro Novo Reino, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, a criança foi levada para o hospital. A avó da menina Ana Cláudia, Lindomar Castro da Costa, disse que ela foi até a cozinha da casa para pegar balas quando o barranco caiu e soterrou parte da residência.

"Estávamos em casa quando isso aconteceu. Tomamos um susto por conta do enorme barulho", falou Lindomar.

Mesmo sob os escombros, Ana se preocupou com a cadelinha da família | Foto: Marcely Gomes





Ainda conforme a avó da criança, Ana Cláudia foi socorrida por um vizinho e levada para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e foi liberada para ficar de repouso em casa.

"Ela estava preocupada com uma cachorrinha, de estimação, que estava com ela no momento do acidente", finalizou. O animal citado pela fonte não sofreu ferimentos.

Ana e a cadelinha de estimação fizeram questão de pousar para as lentes do Em Tempo | Foto: Marcely Gomes





Risco

Conforme a mãe de Ana, Patrícia Castro da Costa, o local onde a família mora fica situada em uma área de risco, mas é onde a família escolheu para morar, por não ter condições suficientes para comprar em outro bairro.

"A gente trabalha, dá o nosso suor para ver, em alguns segundos, tudo o que nós temos indo terra a baixo", explicou.

Os moradores dizem que moram no local, considerado área de risco, por necessidade | Foto: Marcely Gomes





Apesar de ter passado por um grande susto, Ana estava alegre e sorridente no momento da entrevista. Ela disse que pediu socorro e estava preocupada com a cachorrinha de estimação.

"Foi rápido, minha cachorrinha correu para o quarto primeiro que eu, por isso não ficou coberta de terra. Ela ficou latindo e eu gritando por socorro até meu avô chegar", disse a criança.

A Defesa Civil foi acionada pela família para fazer a avaliação do local e saber se existe algum risco de um novo deslizamento na área. Até a publicação desta matéria, nenhum servidor do órgão esteve no local.

A casa ficou parcialmente destruída | Foto: Marcely Gomes





Outras ocorrências

A chuva que atingiu a capital amazonense causou alagamentos em várias ruas de Manaus e deixou o trânsito prejudicado nas principais avenidas da cidade. Pelo menos duas árvores caíram por conta dos fortes ventos.



