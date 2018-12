Motorista perde controle e ônibus quase cai de ponte em Manaus

ônibus da empresa Global Green quase cai em ponte na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Um ônibus da linha 619, da empresa Global Green, quase caiu de uma ponte, localizada na alameda Cosme Ferreira, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. Conforme a Policia Militar, o acidente ocorreu por volta das 12h desta sexta-feira (21). Não houve feridos.

“Informações preliminares dão conta de que o motorista perdeu o controle do veículo após a barra de direção quebrar. Por pouco o ônibus não caiu na avenida dos Oitis”, disse o tenente Carlos Queiroz, da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atendeu a ocorrência.

Conforme a assessoria de impressa da Global Green, devido às más condições da via, a manga do eixo se rompeu. Em termos menos técnico, é uma peça que faz o ligamento do eixo dianteiro.

Ainda conforme a empresa, o ônibus já foi recolhido e está na manutenção. "Logo que o problema for solucionado, o ônibus voltará a circular", conclui a nota.

