Prefeitura atenderá beneficiários do BPC neste sábado

Manaus - A Prefeitura de Manaus montou um horário de atendimento especial para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do governo federal, que precisam ter a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) até o dia 29 de dezembro. Quem não realizar o cadastro terá o benefício suspenso.

O atendimento prioritário será ofertado nos espaços socioassistenciais da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), neste sábado, 22/12, das 8h às 12h.

São postos de atendimento os 20 Centros de Referência de Assistência Social (Cras). O endereço pode ser acessado pelo link: http://semmasdh.manaus.am.gov.br/wp-contentuploads201103cras-area-abrangencia-xlsx/ .

Outra opção é a sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão com avenida Ferreira Pena, s/nº, Centro, além da Subcentral do CadÚnico, no Shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

“Montamos um atendimento especial para esses beneficiários, pois a procura ainda tem sido baixa por esse público. Eles devem estar atentos ao prazo limite para não perder o benefício do governo federal”, alertou o secretário da Semasc, Dante Souza.

O BPC é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

Documentação

Para a realização do cadastro ou atualização são necessários os documentos do responsável e de todos que moram na residência: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência.

Importante destacar que o número de CPF de todos os membros familiares deve ser registrado no CadÚnico para permitir a identificação do beneficiário e de sua família no momento da avaliação do benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

