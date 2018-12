Sem ônibus circulando, manauense sofre na volta para casa

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Manaus - O transporte coletivo de Manaus está 100% parado nesta sexta-feira (21), em toda a cidade. Nos terminais de ônibus, não há um coletivo e nem passageiros, o ambiente percorrido pela equipe do Em Tempo parece um cenário de um local abandonado.

Nas paradas de ônibus percorridas pela reportagem, muitos passageiros estavam a mais de uma hora esperando alguma posição dos rodoviários, quanto à paralisação. O autônomo Ricardo Silva, de 28 anos, disse que está sem dinheiro para pagar lotação.

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

"Eu só tenho meu vale transporte, e era ele que eu estava usando para pagar as passagens de ida e volta para casa da minha mãe. Fui pego de surpresa com essa paralisação e não sei como vou voltar pra casa, fiquei na metade do caminho", explicou Silva.

No Terminal de Integração 5 (T5), localizado na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus, não havia nenhuma circulação de ônibus. No posto de fiscalização do local, apenas foi passada a informação que o transporte estava paralisado totalmente.

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

A cobradora do transporte alternativo, que circula pela Zona Leste da cidade, explicou que os ônibus estão todos lotados, e estão fazendo mais viagens que em dias normais para suprir a demanda daquela Zona.

"Está tudo lotado. A gente está fazendo mais viagens pensando no usuário que sofre esperando horas nas paradas. Nós tentamos amenizar esse sofrimento, mas somos poucos se comparar com os outros ônibus", disse.

O trânsito em todas as zonas de Manaus está parado. As principais vias estão com quilômetros de engarrafamentos.

| Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Conforme noticiou uma rádio local, no fim da tarde desta sexta, o presidente do sindicato dos rodoviários, Givancir Oliveira, estaria no Tribunal Regional do Trabalho, para tentar um mandado de segurança para bloquear as contas das empresas.

Sindicato

Com 100% da frota de ônibus parada na capital amazonense , na tarde desta sexta-feira (21), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givancir Oliveira, afirmou durante uma coletiva de imprensa na tarde de hoje que “não há uma previsão para os coletivos voltarem a circular em Manaus nas próximas horas”.

O sindicalista explicou que a medida foi tomada por aproximadamente 8 mil trabalhadores que estão prejudicados com a falta de adiantamento salarial e o atraso no pagamento do 13º salário.