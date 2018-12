Prefeitura adianta 13º e encerra greve dos rodoviários

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto reuniu-se com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira e firmou acordo para encerrar a greve de ônibus desta sexta-feira (21), em Manaus. Segundo o prefeito, a frota inteira irá voltar a funcionar normalmente a partir deste sábado (22).



Durante reunião, Arthur concordou em adiantar o 13º salário dos funcionários. Em entrevista, o prefeito afirmou ter confiança de que o dinheiro do adiantamento será futuramente restituído aos cofres públicos.

"Nós estamos fazendo isso porque entendemos que a cidade deve funcionar, mas não é presente de Papai Noel para distribuir para as crianças não, é empréstimo", disse o prefeito durante a coletiva.

Ele afirmou que as empresas Açaí e Global estão passando por uma crise grave e que o Sinetran estuda a transferência de suas linhas para outras empresas.

O encontro com o presidente do sindicato foi mediado pelo Desembargador Lairto José Veloso, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com Givancir Oliveira, o prefeito Artur foi "o responsável por salvar o natal dos rodoviários".

De acordo com o Sinetram, cerca de 500 usuários do transporte público foram prejudicados nesta sexta-feira, durante a paralisação.

Auditoria

A partir da próxima quarta-feira (26) haverá uma auditoria para avaliar os números e identificar as causas dos problemas para evitar complicações futuras.

Leia mais:

Arthur abrirá auditoria para controlar gastos no transporte público

Sem dinheiro, pessoas ainda aguardam por ônibus na volta para casa

Sem ônibus circulando, manauense sofre na volta para casa

Veja fotos na galeria: