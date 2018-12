Frota de ônibus está normal neste sábado em Manaus? Saiba mais

A movimentação de veículos é grande no Centro de Manaus neste sábado | Foto: Manaustrans/Twitter





Manaus - A intervenção da Prefeitura de Manaus no entrave entre empresários do setor de transporte público e os rodoviários colocou fim na greve dos ônibus em Manaus. A frota de ônibus trafega normalmente neste sábado (22), de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

O prefeito Arthur Virgílio Neto reuniu-se com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira e firmou acordo para encerrar a greve de ônibus na noite de sexta-feira (21). No total, 550 mil pessoas foram prejudicadas com as paralisações, sendo 500 mil na sexta e 50 mil na quinta-feira. A informação foi repassada pelo Sinetram.

A quantidade de ônibus disponibilizada neste sábado é reduzida, com a mesma quantidade que normalmente atende os manauaras nos fins de semana.

Durante a reunião, Arthur concordou em adiantar o 13º salário dos funcionários. Em entrevista, o prefeito afirmou ter confiança de que o dinheiro do adiantamento será futuramente restituído aos cofres públicos.

Movimentação

A movimentação nas primeiras horas do dia era intensa nos pontos de ônibus e muitos usuários ainda tinham dúvidas sobre o funcionamento das linhas. A comerciária Divina Soares, de 36 anos, aguardava a linha 102 no bairro Vila da Prata.

"Eu vim para a parada de ônibus com medo de não ter transporte hoje. Graças a Deus a greve acabou e assim posso ir trabalhar. A movimentação no Centro estará grande e assim poderei fechar minha meta de vendas", declarou Divina, que é funcionária de uma loja de confecções.

"Acredito que é por força maior que eles estão fazendo essas greves. É um direito deles e cabe aos empresários fazerem a parte deles, mas muita gente é prejudicada. Os rodoviários são gente, eles também têm dívidas e contas para pagar. Eu acho válido o movimento", disse a professora Adriana Torres de Mendonça, de 24 anos, que teve que adiar compromissos por causa da falta de ônibus na cidade



Milhares de pessoas já lotam a região central da capital amazonense desde as primeiras horas do dia. Com a proximidade do Natal, os manauaras aproveitaram o fim da greve para ir até o local fazer as últimas compras de presentes.

Trânsito

Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), a região central da cidade registrou pontos de congestionamento desde às 7h da manhã. A rua Lourenço Braga, próximo da Manaus Moderna, foi o ponto mais crítico. Agentes de trânsito foram deslocados para a região para auxiliar os motoristas e dar fluidez ao tráfego de veículos.

