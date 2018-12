Colisão entre carro e ônibus deixa duas pessoas feridas na Autaz Mirim

O ônibus estava parado e o condutor do Gol bateu na traseira dele | Foto: Josemar Antunes





Manaus - Um carro modelo Gol, de cor vermelha, placa JXH-6857, colidiu violentamente contra a traseira de um ônibus que estava estacionado na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Duas pessoas que estavam no veículo de passeio ficaram feridas.

A reportagem esteve no local do acidente, ocorrido por volta das 5h30, em frente ao Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). Ao Em Tempo, o motorista Jorge Silva, de 62 anos, disse que passava pelo local quando presenciou o acidente.

Segundo ele, o carro Gol atingiu a traseira do ônibus, modelo Marcopolo, placa JWW-0691.

"Foi uma violenta colisão. Eu estava indo fazer uma visita quando o motorista do carro vermelho passou por mim. De repente, o condutor virou à direita e bateu no ônibus. Acho que ele dormiu ao volante", disse.

Duas pessoas estavam no Gol e foram socorridas | Foto: Divulgação/Manaustrans





Em contato com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o órgão informou que os agentes de trânsito, ao chegarem no local para atender a ocorrência, verificaram que duas pessoas estavam no veículo e já tinham sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Plantão Araújo, na mesma zona. A reportagem esteve no local, porém não havia registro de entrada das vítimas do acidente.

O 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pelas ocorrências da área, informou que não teve conhecimento do acidente.

