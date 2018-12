Alerta: última semana de inscrições do Bolsa Idiomas em Manaus

Manaus - As inscrições para as 14.964 bolsas de 50%, 75% ou 100% do Programa Bolsa Idiomas, da Prefeitura de Manaus, entraram na reta final. Encerra-se às 17h da próxima sexta-feira (28), o prazo para a realização de inscrições online, pelo site http://portalespi.manaus.am.gov.br .

Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), nesta edição, além de inglês e espanhol, o programa oferta, pela primeira vez, bolsas para cinco novos idiomas: alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

O secretário de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandiera, destaca que a leitura integral do edital é fundamental. “O candidato deve atentar para o edital a fim de preencher os dados corretamente no site, evitando riscos de desclassificação apenas por informações equivocadas”, alerta.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser residente em Manaus, com idade a partir de 16 anos, de renda familiar per capita de 2,5 salários mínimos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público. Um total de 814 vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

Nesta edição, o Programa conta com 11 instituições parceiras: Argus, Aslan, Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Fucapi, Inglês e Companhia, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu), Multicursos, My Way Idiomas, Quality e Yes Idiomas.

O processo seletivo se dará em três etapas: as inscrições eletrônicas – por meio do portal da Espi –, a classificação, realizada pelo sistema com cruzamento de dados, e a entrega de documentação, em que o candidato classificado deve comprovar o declarado na inscrição online para garantir a bolsa.

A classificação dos candidatos inscritos será processada pelo sistema de acordo com as vagas disponíveis em cada curso, turno, dias de aula e instituição, com prioridade para os de renda familiar per capita mais baixa. Em caso de empate, os critérios para desempate serão voltados para quem tiver cursado todo o ensino médio em escola pública, ou obtiver maior tempo de ensino médio em escola pública e a quem tiver maior idade.

