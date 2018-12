No AM, homem morre após ser atropelado e condutor não presta socorro

Testemunhas relataram que a vítima caminhava pela via, com sinais de embriaguez, quando foi atropelado por um carro Polo | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O auxiliar de serviços gerais Gilson Garcia Santarém, de 58 anos, morreu após ser atropelado por um carro, na noite deste domingo (23). O fato aconteceu por volta das 19h, na rua Açaí, bairro Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Ayslan Marques, plantonista do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), testemunhas relataram que a vítima caminhava pela via, com sinais de embriaguez, quando foi atropelada por um carro Polo. O condutor fugiu sem prestar socorro.

"Vamos solicitar as imagens de câmeras de segurança da área para identificar o autor do atropelamento, que se omitiu de prestar socorro a vítima", disse.

A vítima teve várias lesões, sendo a maioria na cabeça. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve acompanhar o caso.

