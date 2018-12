Famílias montam ceia de Natal em local de incêndio no Educandos

A festa está marcada para começar em torno das 20h | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - As famílias atingidas pelo incêndio no Educandos estão se recuperando cada vez mais depressa, conforme mostram alguns relatos. Apesar da pobreza e do trauma que o fogo deixou, pessoas que moravam e ainda moram na Favela do Bodozal, Zona Sul de Manaus, estão montando tendas para cear juntos na comunidade, onde há uma semana mais de 600 casas de madeira foram destruídas.

Três tendas estavam sendo preparadas até perto do meio-dia desta segunda-feira (24), véspera de Natal. Extensões de energia foram montadas, desde as casas onde não foram atingidas pelo foto até o meio do espaço em que as residências foram destruídas. Para a organização, o lugar representa o marco de um recomeço.

O local representa um recomeço para os organizadores da ceia | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"Queremos fazer aqui, bem em meio às cinzas. Sempre nos reunimos neste local no final do ano. A festa nunca era só em uma casa, mas juntava toda a comunidade. A rua era toda enfeitada e queremos honrar essa memória. Não vamos deixar uma tragédia acabar com isso", disse o autônomo Ronilson Farias.

Para ele, não faz sentido fazer ceia em centros de abrigos públicos. "Sempre foi uma tradição. Vamos fazer cotas e comprar peixes, frangos, carnes, além dos pratos solidários. Vamos ter até som ao vivo, como outros anos. À noite, vamos acolher todos que vierem", completou. A festa está programada para começar em torno das 20h.

Cada família irá fazer cotas ou dar um prato solidário para a ceia na comunidade | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

O peixeiro Odevandro Monteiro, de 28 anos, contou que vai viver um reencontro com seus amigos. Morador da favela desde que nasceu, o antigo grupo se separou por causa dos muitos abrigos que acolheram as famílias. "Todo mundo se conhece desde criança, mas estamos distantes desde a realocação das famílias. Vai ser um momento especial, até porque tem gente que já está morando em outros bairros", comentou.

Ele pretende recomeçar a vida em outro bairro, mas, para este momento, ele diz que é importante ficar perto dos amigos. A Prefeitura de Manaus vai realizar um culto ecumênico para celebrar o data do calendário cristão e incentivos às famílias do local nas boas vibrações do fim do ano.

Extensões foram colocadas desde as casas que ficam em cima da favela e que não foram atingidas | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

A Casa Militar também repassou mais de 300 quilos de alimentos nos últimos dias às vítimas, doados de várias partes, e ainda está recebendo doações, além de instituições públicas e privadas. O culto está marcado para ocorrer na rua Inocêncio de Araújo, às 19h, nas proximidades do Centro Social Zulândio Pinheiro e da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Edição: Isac Sharlon

