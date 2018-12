Ao menos 4 carros são guinchados por dia no Centro de Manaus

Motoristas reclamam que veículos desperdiçam mãos em avenidas que poderiam estar em funcionamento | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Manaus - Com o fluxo de pessoas aumentado devido o fim do ano no Centro de Manaus, o problema de veículos estacionando em locais irregulares também cresce. Enquanto para alguns parar o carro em vaga proibida pode ser uma saída rápida, outros reclamam principalmente pelo congestionamento do trânsito.

Quem foi fazer suas compras natalinas neste mês enfrentou mais horas de espera para voltar para casa. Mesmo quem não tem carro particular e usa ônibus ou aplicativos de transporte relata histórias negativas a partir do excesso de carros estacionando em locais proibidos.

A família do contador Mário Delgado, de 50 anos, prefere o Centro por causa das lojas populares e da facilidade em achar promoções. Em duas vezes, em que ele foi ao bairro, a viagem demorou mais que o dobro do tempo normal no trânsito.

Aplicativos de transporte tendem a aumentar o preço da dinâmica com o fluxo intenso de veículos | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"A diferença foi enorme pelo aumento de carros circulando e principalmente por ter gente que para o veículo onde não deve. Tem gente que para em uma outra mão da avenida e diminui ainda mais o espaço para os outros passarem. Existe ainda os que ficam com o carro ligado, mas não deixam você passar e retardam todo o tráfego", reclamou.

Nesse sentido, o aumento do tempo no trânsito de veículos é natural. A dinâmica do preço para os apps de transporte, que é o software usado nos cálculos variáveis de distância, tempo e motoristas disponíveis, também aumenta. O preço baixo para quem quer pagar barato ou mesmo economizar na gasolina fica mais caro.

A solução

A Zona Azul, apesar de ser mau vista por alguns usuários, é uma alternativa que pode ajudar a contornar o problema das vagas proibidas. O app disponível em lojas on-line mapeia todos os locais onde o condutor pode estacionar e se aquela vaga está ou não preenchida.

Motoristas podem baixar o app do Zona Azul e ver locais disponíveis para estacionar | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Segundo fiscais da Zona Azul, a estimativa de carros guinchados por dia varia de três a quatro veículos nas principais avenidas do bairro. A multa para quem estaciona fora da vaga é de cinco pontos na carteira, segundo apontou uma fiscal. Quem é notificado pela empresa, paga uma multa ao consórcio ou é autuado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

Motos, nesse sentido, são os veículos que menos registram problemas, visto que eles possuem vaga própria e não pagam taxa. É possível também conseguir crédito antecipado pelo app para não precisar pagar ao fiscal da Zona Azul pelo estacionamento rotativo.

Fiscais volantes ficam perto das placas da Zona Azul para registrar o estacionamento | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

O máximo de tempo permitido é três horas. Além disso, há os estacionamentos privativos, que também são uma alternativa. Sobre o fluxo demorado no trânsito, a pasta orienta que agentes estão fazendo a fiscalização diária no bairro, mas que é comum o tráfego pesado de veículos nessa época.

O ideal é o consumidor se programar para ir em horários e pontos estratégicos para evitar ao máximo o congestionamento, característico dos horários das 8h, 12h e 18h.

Edição: Isac Sharlon

