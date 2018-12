Indústria assistiu Siemens e Pepsi saírem do Polo Industrial de Manaus

| Foto: Divulgação

O setor industrial do Amazonas pode considerar 2018 com um ano ruim, apesar da falada recuperação da economia. No primeiro semestre, a multinacional Siemens Eletroeletrônica anunciou que estava encerrando as atividades no Polo Industrial de Manaus (PIM), deixando cerca de 300 funcionários sem emprego.

No segundo semestre, outra multinacional, a Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Ltda, pertencente ao grupo Pepsico, também anunciou sua saída do PIM. Para completar, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) divulgou a previsão de queda de 4,66% no faturamento do PIM.

Na avaliação do Centro das Indústrias do Amazonas (Cieam), a burocracia para aprovar o Processo Produtivo Básico (PPB) e as inseguranças jurídicas para continuar produzindo, foram os principais motivos para que a Siemens decidisse encerrar as atividades no Polo Industrial.

Além disso, a empresa que atuava na produção de disjuntores, não estava conseguindo competir com os similares importados. O Cieam avalia, ainda, que falta uma política de governo para preservar a atividade industrial, e isso trará reflexos na economia, como o desemprego e a falta arrecadação para o Polo Industrial.

Em nota, a Siemens disse que o encerramento das atividades no PIM era devido a um “direcionamento estratégico” da empresa de “oferecer produtos e soluções tecnológicas globais”, com aprimoramento do “portfólio de baixa tensão no Brasil”.

Disse também, que a Siemens continua presente na Região Norte, empregando cerca de 250 funcionários por intermédio da empresa Guascor. “A companhia está em 20 localidades nos estados do Acre, Amazonas e Pará, onde atua na geração de energia distribuída com potência instalada de 190 MW, atendendo mais de 760 mil habitantes em comunidades remotas da região”.

Já a Pepsi Cola anunciou o fechamento de suas atividades pouco tempo depois o presidente Michel Temer assinou decreto reduzindo de 20% para 4% o crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dos chamados concentrados de refrigerantes.

O objetivo era utilizar esses recursos para pagar parte das reivindicações dos caminhoneiros, que pediam o fim da alíquota do PIS/Cofins que incide sobre o diesel.

A equipe econômica do presidente Michel Temer já elaborou um documento que encaminhado para a comissão de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro, defendendo uma redução ainda maior dos créditos do IPI dos concentrados de refrigerantes.

Os produtos da Pepsi Cola continuam sendo produzidos por outras empresas no Estado, mas a marca Pepsi Cola deixa de existir no Amazonas.

Em nota, a empresa disse que a decisão de fechar a unidade de fabricação de concentrados em Manaus tem o objetivo de “administrar eficientemente nossas operações em todo o Brasil e posicionar a empresa para um crescimento de longo prazo”.

Afirmando que esta decisão não afeta outras operações da PepsiCo no país, onde está presente há 65 anos. Na nota, a empresa disse, ainda que iria oferecer aos seus funcionários um pacote de indenização competitivo, além do suporte a recolocação.

A decisão da Siemens e da Pepsi Cola de encerrar as atividades no Amazonas, deixou um vácuo de insegurança no modelo Zona Franca, causando prejuízo para a imagem do Polo Industrial de Manaus (PIM), além de aumentar o índice de desemprego no Estado.

O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas (Ceam), Wilson Périco, disse que será preciso muito trabalho para recuperar a imagem do Polo Industrial, permitindo que os empresários voltem a ter segurança para instalar suas empresas no Amazonas.

“Um empresário está pensando em vir instalar sua fábrica no Polo Industrial de Manaus, mas fica sabendo que duas grandes multinacionais encerraram suas atividades aqui, ele vai querer saber o que aconteceu antes de trazer seu empreendimento para cá”, analisou o presidente do Cieam.

“A saída da Siemens no primeiro semestre e da Pepsi Cola no segundo semestre deste ano foi a pior notícia para nós”, acrescentou. Wilson Périco disse que questões como insegurança jurídica e a burocracia para que as empresas possam ter acesso ao Processo Produtivo Básico (PPB).

De acordo com o presidente do Cieam, a Siemens Eletroeletrônicos, antes de decidir encerrar as atividades no Polo Industrial, passou cerca de três anos esperando para ter aprovado um PPB.

Essa mesma burocracia fez com que a Philips, anos atrás, também decidisse sair do Amazonas. Dois, três anos, é a média para que as empresas do Polo Industrial tenham aprovado o PPB, que lhes dá garantia para fabricar um produto. Wilson Périco disse que é preciso também fortalecer a legislação para garantir mais segurança jurídica para as empresas instaladas no Polo Industrial.

“A legislação garante que as empresas instaladas na Zona Franca podem fabricar um determinado produto, mas um técnico do ministério, por conta própria, decide que não pode e a empresa pode até ser multada”, disse o presidente do Cieam. Em sua avaliação, o Estado do Amazonas precisa criar uma nova matriz econômica, para deixa de ficar tão dependente de Brasília. Segundo ele, já foram mapeadas as potencialidades dos municípios amazonenses, mas o governo do Estado tem que trabalhar para transformar essas potencialidades em crescimento econômico para o Amazonas.

O modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) está como sinal amarelo ligado, correndo risco de definhar e até acabar. Na avaliação do presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), Francisco de Assis Mourão Filho, para reequilibrar o sistema, é preciso tomar medidas para fortalecer a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), acabar com a insegurança jurídica do modelo e acabar com a burocracia para que as empresas tenham acesso Processo Produtivo Básico (PPB).

Mourão Filho explica que essa fragilidade do modelo Zona Franca é que está fazendo empresas como a Siemens e a Pepsi Cola decidam encerrar as atividades no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“A Suframa não tem recursos, já que tem o problema do contingenciamento, e sem recursos fica enfraquecida e perde poder”, disse o presidente do Corecon, reclamando da necessidade do governo fortalecer a Secretaria Estadual de Planejamento, para que possa desenvolver um trabalho a longo prazo, dando mais segurança na questão dos incentivos, já que as empresas se instalam no Amazonas contando com os incentivos fiscais dos governos federal e estadual.

