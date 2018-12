Na véspera do Natal, Em Tempo flagra trabalho infantil no Centro

Aproximadamente 2,5 milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, são expostos ao trabalho infantil no Brasil | Foto: Johny Vasconcelos/ Em Tempo

Manaus - Em Manaus, nesta segunda-feira (24), véspera de Natal, o Em Tempo pôde observar crianças trabalhando no Centro de Manaus. Muitas famílias, por viverem em situação de pobreza, enviam os filhos para os principais pontos da capital para trabalharem, porém, a Constituição brasileira, no artigo 7, proíbe o trabalho infantil. A única exceção é dada aos aprendizes, que podem trabalhar a partir dos 14 anos.

Um estudo feito e lançado em abril deste ano pela Fundação Abrinq, mostra que 17 milhões de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, no Brasil, vivem em situação de miséria. Jovens entre 15 e 17 anos, somando quase 1,6 milhão, estão fora da escola. No ano de 2016, aproximadamente 500 mil meninas entre 10 e 19 anos tiveram filhos. E 2,5 milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, trabalham, quando deveriam estar na escola.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) determina que, pelos direitos fundamentais, as sanções, quando há crimes contra crianças e adolescentes, os órgãos devem prestar assistência, investigando os fatos.

Trabalho infantil é visto na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus | Foto: Ione Moreno/ Em Tempo

No Centro de Manaus, de acordo com a vendedora ambulante Mônica Souza, os órgãos responsáveis pela segurança das crianças e dos adolescentes deveriam fiscalizar constantemente o uso do trabalho infantil.

“A gente vê, atualmente, as pessoas lutando por várias causas, mas acabam esquecendo do trabalho infantil. Devíamos dar mais valor a isso”, expressou.

Segundo a cuidadora de idosos Elizeth Marques, as crianças não têm culpa por estarem trabalhando nas ruas de Manaus. Para ela, é responsabilidade dos pais, que permitem que meninos e meninas saíam de casa em busca de dinheiro, ao invés de irem para a escola.

“A maioria dos pais não tem responsabilidade com os seus filhos, se tivessem, eles não estariam na rua. Os conselhos tutelares não aparecem para ajudar essas crianças. Infelizmente, uma boa parte dos pais não dão mais importância para os estudos dos filhos”, contou.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Conselheiro Tutelar: profissão importante no combate a crimes infantis

Luto infantil: a delicada missão de explicar a morte para as crianças

Ampliação de Plano Nacional de Educação é discutido em reunião no AM