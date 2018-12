Vídeo: mais de 28 mil moradias estão em áreas de risco em Manaus

Com o descontrole das invasões em Manaus, cenas como a registrada no Educandos podem voltar a acontecer mais cedo do que se imagina | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O incêndio do dia 17 de dezembro deste ano, no Educandos, Zona Sul de Manaus, mais uma vez acendeu o alerta para as moradias construídas em áreas de risco. Só na capital amazonense, são mais de 28 mil imóveis nessas condições. Elas estão em locais de difícil acesso, que em caso de uma tragédia, dificilmente permitem a ação eficaz de equipes de socorro.

São aproximadamente 28,7 mil imóveis em área de risco, o equivalente a 134 mil famílias nessas áreas. Dona Maria diz que até hoje espera por uma moradia do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Com o descontrole das invasões em Manaus, cenas como a registrada no Educandos podem voltar a acontecer mais cedo do que se imagina.

