Em pleno Natal, manauenses e turistas aproveitam a Ponta Negra

Manaus - Depois da ceia de Natal, é costume para muitos ficar em casa na manhã seguinte e dormir até mais tarde. Já para outras, a terça-feira (25) foi boa para aproveitar a Orla da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, com menos gente e mais conforto para o lazer.

Apesar da Prefeitura de Manaus já ter montado as contensões metálicas no calçadão para a festa de Réveillon, o cenário não afugentou manauenses e nem mesmo os turistas vindos de outros Estados. A família do administrador Fábio Colares, por exemplo, mora em Curitiba e está passando os últimos dias de 2018 em Manaus.

Justamente na intenção de encontrar o complexo turístico com menos gente, ele levou os filhos para conhecer a Ponta Negra. "Sou manauense, mas sempre morei fora. Quando passamos as férias na cidade, aproveito para levar minha família aos pontos turísticos. Hoje, a gente consegue passear com mais calma, sem muita gente em volta", comentou.

A esposa dele, Raquel Colares, é natural de Recife (PE), mas sempre viaja a Manaus a trabalho. Na manhã natalina, ela conta que aproveita para conhecer mais a capital.

"Já conheço a cidade, mas os feriados são uma ótima oportunidade para aproveitar, ainda mais para os nossos filhos pequenos. Esse é o momento que eles vão construir lembranças do calçadão da Ponta Negra, do Encontro das Águas, do nado com os botos, e etc", destacou.

Famílias manauenses também aproveitaram a calmaria da praia para tomar banho com menos pessoas no rio Negro. É o caso da dona de casa Cristiane Maciel, de 33 anos, que foi com o tio e os dois filhos. Ela estava cuidando da recém-nascida Laura e por isso não entrou na água, mas quem se molhou elogiou o banho.

"A água estava bem morna. Deu para relaxar depois de encher a barriga na ceia e dormir bastante", opinou o tio de Cristiane, Arnaldo Maciel, de 40 anos.

Enquanto uns aproveitaram o Natal caminhando no calçadão ou indo à praia, a microempreendedora Paula Fonseca, de 34 anos, investiu o tempo na banca de salgados em que trabalha.

Ela conta que trabalhava no Distrito Industrial, mas há seis meses pediu demissão e abriu o seu carrinho de guloseimas na Ponta Negra. Sendo a primeira vez que trabalha no feriado natalino como comerciante, ela espera faturar mais que os outros dias.

"Desisti da vida no Distrito porque trabalhava muito e ganhava pouco. Tinha muitas regras e prazos que acabavam sendo pesados demais. Hoje, sou minha chefe e, além da dinâmica de produção ser melhor, faturo mais. Para hoje, torço que mais gente venha na orla do que nos outros dias", contou.

Em um dia bom de vendas, Paula diz que consegue lucrar de R$ 1 mil a R$ 1,2 mil. A expectativa da autônoma é de que ela repita essas vendas ainda nesta terça.

Na próxima segunda-feira (31), a Ponta Negra recebe o show da virada do ano com a presença do cantor Luan Santana, além das principais atrações regionais. A programação está prevista para começar às 20h, com a queima de fogos à meia-noite.

