6 pessoas ficam feridas em colisão frontal de dois veículos no Tarumã

O acidente aconteceu por volta das 22h | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Manaus - A colisão frontal entre dois veículos na noite dessa terça-feira (25), feriado de Natal, deixou seis pessoas feridas na estrada do Tarumã, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Manaus.

O acidente aconteceu por volta das 22h. Os veículos, sendo uma picape S-10, de cor preta e placas OAE-42**, e outro carro modelo Polo/Sedan, de cor preta e placas JXQ-56**, colidiram de frente, em uma curva da via. Chovia forte no momento da colisão.

De acordo com informações de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o carro Polo era conduzido por um homem de 44 anos, identificado como José E. G. Ele sofreu uma lesão no joelho.

Além dele, ficaram feridos Márcio M. G., de 35 anos, com corte profundo na testa, Levi A. C., de 18 anos, Alcineide A. C., de 37 anos, ambos com escoriações pelo corpo. Outras duas pessoas, identificadas apenas como Emanuel e Emanuele, que não tiveram as idades reveladas, sofreram ferimentos leves.

Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionadas e os feridos encaminhados para os prontos-socorros 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, Platão Araújo e João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

O condutor da S10, José V. J., de 45 anos, foi submetido ao teste de alcoolemia que confirmou a presença de álcool no organismo, acima do permitido para dirigir. Ele foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal.

De acordo com o artigo 306 da "Lei Seca", estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), no ano de 2013, é permitido 0,05 miligramas de álcool.

Leia mais:

Músico de 29 anos morre em acidente na BR-174 em Presidente Figueiredo

Ao levar idosa ao hospital, motorista capota carro e derruba poste