Adolescente diagnosticado com leucemia precisa de consulta neurológica

Adolescente precisa de consulta e exames neurológicos | Foto: Divulgação

Manaus - Diagnosticado com leucemia em 2016, o adolescente Natanael Soares de Oliveira, de 16 anos, precisa de uma consulta com neurologista e também exames neurológicos para poder fazer o transplante de medula.



Segundo o pai do adolescente, Israel Pedrosa de Oliveira, de 44 anos, o filho enfrenta algumas sequelas de quando ficou em coma. “Quando estamos conversando, ele grita e fala alto”, explica.

Sem condições de arcar com o valor de uma consulta, Israel diz que está em busca do procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Eu fiz uma pesquisa e descobri que os valores da consulta variam entre R$ 400 e R$ 600. Algumas custam R$ 700,00”, fala preocupado.

Em Manaus desde o feriado de Natal, o adolescente tem um prazo de dois meses estabelecido pela equipe médica de Jaú, em São Paulo, para a consulta e exames.

“A medula dele está boa e limpa. Os médicos se reuniram e decidiram que era melhor ele fazer esse tratamento neurológico. Se caso ele não fizer, pode morrer”, conta o pai de Natanael. Após esse período, o adolescente terá que voltar ao hospital com os exames em mãos para poder fazer o transplante de medula.

“Queria fazer um apelo, porque se tiver algum neurologista para me ajudar, eu agradeceria muito”, pede Israel. Para quem quiser ajudar, pode entrar em contato com o pai do jovem pelos números: (92) 9 9509-0235 ou (92) 9 9370-1776 - Ingrid Oliveira (tia).

Leia Mais