Vítimas de incêndio em Manaus demarcam área afetada por conta própria

Manaus - Os moradores da comunidade "Favela do Bodozal", atingida por um incêndio de grandes proporções no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, estão demarcando a área de suas casas para evitar intrusos, além de fazer um cadastro por conta própria.



Segundo o industriário Nilson Marinho, de 38 anos, morador da área há mais de 30 anos, a ação é feita para evitar fraudes. “Todo mundo que está aqui se conhece. Fizemos um pré-cadastro para evitar oportunistas”, relata.

Ainda de acordo com o morador, esse tipo de ação garante a eles mais segurança. “O negócio está muito ‘de boca’. Esse posto aqui serve para fazer a intermediação. Cadê a assistente social visitando as casas? ”, relata ele que também acha necessário avaliar todo o contexto da situação dos moradores.

Ele também conta que um dos grandes problemas enfrentados é que em uma mesma casa, muitas famílias dividiam o espaço. Em uma casa de três andares, por exemplo, uma família diferente morava em cada pavimento.

“A realidade em que essas pessoas estão vivendo é muito difícil. O que nós queremos é a aproximação dos poderes públicos”, pede.

“O morador bate o olho e já sabe dizer se é morador daqui ou não é”, conta o pedreiro Valdemir Oliveira dos Santos, de 50 anos. Ele perdeu todas as suas ferramentas no incêndio e, sem eles, não sabe como arranjará serviços.

“Eu estou morando em um prédio, dividindo com outras famílias. Eu tomo insulina e não tenho onde guardar”, desabafa.



Outra reclamação dos moradores é com a dificuldade de receber os insumos doados. Segundo eles, existe uma rigidez no processo.

“É preciso mostrar os documentos, mas como se a maioria perdeu no incêndio? ”, questiona a autônoma Carla Rosana, de 33 anos, que perdeu toda a sua documentação e levará pelo menos um mês para receber a nova carteira de identidade.

Contas de água preocupa alguns moradores



Outra moradora do local, a idosa Erotilde Oliveira, de 78 anos, moradora do beco Ana Nogueira conta que sua preocupação é com o pagamento das contas. “A conta de água quem vai pagar?” , questiona.



Em nota, a Águas de Manaus informa que recebeu uma solicitação da Prefeitura de Manaus para isentar as famílias vítimas do incêndio. Os débitos anteriores também serão revistos caso a caso. A medida será aplicada apenas às pessoas cadastradas pela Prefeitura.

Na nota, a concessionária também diz que, no dia do ocorrido, deu apoio ao Corpo de Bombeiros com carros-pipa e realizou manobras no sistema para reforçar o abastecimento de água na região atingida pelo fogo. Além disso, ela também fez doações de água potável, alimentos e fez campanha.



“As equipes da concessionária seguem trabalhando no local para restabelecer as ligações afetadas. Isso reforça o compromisso da Águas de Manaus com a cidade e os seus cidadãos”, informou a assessoria de imprensa em nota.

Secretário da Semasc esteve de manhã no local

Pela manhã, o secretário Dante Souza da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) esteve no local por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto para atender um pedido feito pelas famílias durante o culto ecumênico celebrado na terça-feira (25).

De acordo com ele, apenas 20% das famílias afetadas estão em abrigos. A reunião foi uma garantia da Prefeitura Municipal de Manaus de ser mais fiel possível ao compromisso com a comunidade.

“Nada impede de nós pegarmos essa listagem deles e comparar com a nossa”, fala o secretário.



A Prefeitura está usando alguns cadastros realizados antes como o da SOS para ver se os registros batem e, dessa forma, evitar que tenha ações fraudulentas. De acordo com o secretário, 839 famílias foram registradas, porém, foram encontrados dados duplicados. Por esta razão, os órgãos responsáveis estão fazendo uma ação de filtragem analisando o cadastro em alguns programas sociais. Além disso, alguns donativos emergenciais serão doados para os moradores.

