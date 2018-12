Vídeo: Reportagem da TV Em Tempo sobre moradores de rua em Manaus

Ainda não existe um número exato de pessoas que vivem em situação de rua na cidade de Manaus | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Os repórteres da TV Em Tempo fizeram reportagem especial sobre a situação de moradores de rua espalhados por Manaus. A maioria, é composta de homens com idades entre 21 e 35 anos, que vem do interior do Amazonas e também de outras regiões do país, principalmente de outros estados do Norte e Nordeste.

Ainda não existe um número exato de pessoas que vivem em situação de rua na cidade de Manaus, o que se sabe é que elas não têm oportunidade e muitas enfrentam o preconceito.

