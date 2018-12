Expansão de abastecimento vai levar água para 12 mil pessoas no Tarumã

Em quase dois meses de obras, 50 ruas secundárias do Tarumã já receberam as estruturas de distribuição | Foto: Divulgação

Manaus - A Águas de Manaus, concessionária dos serviços de água e esgoto da capital amazonense, está implantando um novo sistema de abastecimento que irá levar água tratada até as comunidades do Portal Tarumã, Parque Riachuelo I e II e Parque Solimões, localizadas no bairro do Tarumã, na Zona Oeste da cidade.

A região faz parte do plano de expansão de redes da concessionária. Atualmente, a empresa já fornece água para 98% da cidade. São 552 mil residências com ligação de água disponível na capital.

Em quase dois meses de obras, 50 ruas secundárias do Tarumã já receberam as estruturas de distribuição. O trabalho agora deve avançar para as vias principais das comunidades. Ao todo, serão construídos 22,5 mil metros de novas redes.

Obras:

Lançadas no começo de outubro pela Águas de Manaus, as obras do sistema de abastecimento para o Parque Solimões, Parque Riachuelo I e II e Portal Tarumã ainda vão contar com a construção de três poços de grande profundidade e um reservatório de 2,5 milhões de litros de água potável na região.

No total, serão quase 3 mil novas ligações, garantindo mais dignidade aos moradores das quatro comunidades e beneficiando 12 mil pessoas. A previsão é que o sistema comece a funcionar no primeiro semestre de 2019, levando água tratada de maneira contínua para a localidade.

Abastecimento atual:

O abastecimento na região sempre foi feito por poços artesianos particulares, que foram construídos por iniciativa dos próprios moradores. No entanto, a maior parte desses poços está longe de ter a profundidade de 150 metros, considerada padrão para uma captação de água pura.

Assim, os poços “rasos” aumentam o risco de contaminação da água e isso pode causar uma série de doenças de veiculação hídrica (diarreia, cólera, hepatite, verminoses e etc).

O uso sem controle dos poços também traz impactos negativos para natureza, podendo comprometer as águas subterrâneas, além de causar erosões e afundamentos de terreno.

Um poço particular ainda demanda gastos consideráveis na manutenção adequada e consome bastante energia elétrica para funcionar. Este valor pode ser economizado pelos moradores que optarem pela água que a concessionária vai disponibilizar nas comunidades do Tarumã em 2019.

Quem não conta com um poço em casa precisa encarar a dura realidade de carregar água pelas ruas do bairro. A Águas de Manaus pretende mudar este cenário com a implantação das novas redes. Moradora da rua Praia de Atalaia, no Parque Riachuelo I, há dez anos, a técnica em radiologia Rai Gomes, diz que não vê a hora de ter água em sua residência.

“Quando preciso de água, tenho que encher alguns baldes e garrafas em um poço que fica no fim da rua. Praticamente, todo dia preciso fazer isso. Abrir a torneira e ter água em casa é um sonho. Estou acompanhando a evolução das obras e espero que tudo fique pronto logo. Fará uma grande diferença em minha rotina”, disse Rai.

O aposentado Davi Sampaio, que mora na rua Praia de São Vicente desde 1991, elogiou a postura da Águas de Manaus em resolver um antigo problema do bairro. “Eu fui um dos primeiros moradores daqui.

Quase todo mundo no bairro precisou furar um poço artesiano, porque jamais tivemos outra opção para conseguir água. Agora, é a primeira vez que vejo uma empresa realmente tomar atitude para resolver esse problema. Com a água chegando até as nossas casas, acredito que as pessoas podem deixar o poço de lado”, contou Davi.

Na rua praia de Iracema, a industriária Vera Cristina também acredita em uma nova vida após a implantação do sistema. “Água é fundamental para qualquer pessoa. Espero que as obras resolvam o problema crônico que existe aqui na comunidade”, destacou.

Águas de Manaus:



Segundo o diretor-presidente da Águas de Manaus, Renato Medicis, a expansão da rede de abastecimento no Tarumã representa um compromisso da concessionária com a cidade.

“Os moradores já estão sendo informados sobre a importância do serviço e esse é só mais um passo de um grande investimento que vamos fazer para regularizar o abastecimento de água e também para ampliar as redes de esgotamento sanitário na cidade. Nos próximos cinco anos, vamos investir cerca de R$ 880 milhões na capital e até 2030 vamos estar com 80% da cidade com esgotamento sanitário, ampliando em cinco vezes a nossa capacidade atual”, afirmou.

A Águas de Manaus também tem o compromisso de estabelecer o diálogo com a população, mantendo os moradores devidamente informados sobre os serviços prestados.

Alguns dos programas de relacionamento desenvolvidos pela empresa, como o “Afluentes” e o “Vem com a Gente” devem ser desenvolvidos no Tarumã ao longo do próximo ano.

Outras zonas da cidade:

Além da expansão no Tarumã, a Águas de Manaus pretende ampliar os serviços de água em outras zonas da cidade ao longo de 2019. Estão previstos 18 mil metros de novas redes de água em regiões que ainda não são atendidas pela concessionária, fazendo com que a água tratada chegue até estes locais.

Outros 19 mil metros de redes de distribuição já existentes serão substituídos. Algumas adutoras da cidade vão ser duplicadas, melhorando a distribuição e reservação de água tratada na capital.

Capital:

Hoje, Manaus possui 98% de abastecimento de água, com benefício direto a 2 milhões de pessoas. Mais de 630 milhões de litros de água são captados diariamente do rio Negro e tratados sob um rígido controle de qualidade. Aproximadamente 30 mil análises são realizadas mensalmente pela Águas de Manaus, num processo produtivo que envolve mais de 600 pontos de coletas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Obra em praça no Centro será concluída na próxima semana, diz Arthur

Seguindo planos de obras, prefeito visita a Zona Norte de Manaus