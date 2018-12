Cai o número de vítimas fatais no trânsito em Manaus durante o Natal

No período natalino na cidade, apenas duas pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) reforçou as fiscalizações nas ruas de Manaus durante os festejos de Natal e conseguiu reduzir o número de vítimas fatais envolvidas em acidentes de trânsito na capital.



Neste ano, na cidade, apenas duas pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito, enquanto que, no mesmo período do ano passado, foram seis mortes. No interior em 2017, o número de vítimas fatais chegou a dez, este ano, sete pessoas morreram.

Os dados, divulgados pelo diretor-presidente, em exercício, do Detran-AM, Rodrigo de Sá, revelam uma redução significativa no número de vítimas fatais no trânsito durante o período de festas natalinas.

Os dados revelam uma redução significativa no número de vítimas fatais | Foto: Divulgação

Porém, o titular do órgão se revelou surpreso com a imprudência dos condutores que insistem em dirigir sob após a ingestão de bebida alcoólica. “Este ano, 18 pessoas foram flagradas dirigindo após a ingestão de bebida alcoólica, 50% a mais que no mesmo período do ano passado, quando 12 pessoas foram flagradas”, afirma o diretor.

De acordo com o Rodrigo de Sá, o órgão lavrou 208 autos de infração e reteve 72 veículos, sendo 48 carros e 24 motocicletas entre a noite de sexta-feira (21) e a madrugada de terça-feira (25). No mesmo período do ano passado, foram aplicadas 183 multas e 69 veículos retidos.

Fiscalização reforçada no Réveillon

O diretor-presidente, em exercício do Detran-AM, Rodrigo de Sá, afirma que a Operação Lei Seca será reforçada a partir da próxima sexta-feira (28).

“Vamos estar nas ruas 24h, a partir desta sexta até a madrugada do dia 1 de janeiro. Nossas equipes de fiscalização estarão concentradas, principalmente, próximo a bares, restaurantes e casas de shows. Nossa maior preocupação é com a vida e a segurança de todos, durante a festa de Ano Novo”, reforçou.

*Com informações da assessoria

