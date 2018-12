Prefeito de Manaus lamenta mortes de Sigmaringa Seixas e Gerson Camata

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, lamentaram profundamente o falecimento de duas importantes figuras do cenário político nacional: o advogado e ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, 74, que faleceu na terça-feira (25), após cirurgia de transplante de medula, em São Paulo, e do ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata, 77, assassinado nesta quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória (ES).

“O Sigmaringa Seixas foi do PSDB, foi do PT, mas foi, sobretudo, um grande brasileiro. O ex-presidente Lula, amigo pessoal dele, quis nomeá-lo por duas vezes ministro do Supremo Tribunal Federal, pois o Sigmaringa, com a sua dignidade e com uma modéstia sem igual, dizia que ele não tinha méritos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o que eu discordo. Lembro que ele gostava mesmo era de ser advogado e foi um grande advogado, além de um grande amigo. Já o Gérson Camata foi um senador muito atento. Foi um bom governador do Espírito Santo, deputado federal, foi uma pessoa que eu diria que honrou a representação política com a sua seriedade pessoal e com a sua dedicação à causa pública. Tive muita honra de ter sido colega dos dois, mais que isso: de ter sido amigo dos dois”, declarou o prefeito de Manaus, que também decretou três dias de luto oficial pelas mortes dos dois ex-parlamentares.

