Terceirizado da Maternidade do Alvorada diz que há 6 meses não recebe

Aproximadamente 50 funcionários estão com os salários atrasados há meses | Foto: Reprodução

Manaus - Funcionários terceirizados pelas empresas Torres e Suprimed denunciam atrasos de salários e o não pagamento de outros direitos trabalhistas para trabalhadores da Maternidade do Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo uma fonte que trabalha na maternidade, e não será identificada para não por em risco o emprego, aproximadamente 50 pessoas estão sem receber o pagamento em dia.

Estou há mais de 6 meses na empresa e só vim receber os meus primeiros dias de trabalho agora na primeira semana de novembro. Na terceira semana eles pagaram o mês seguinte, já com 30 dias completos. Porém, há 180 dias estamos sem receber. O décimo terceiro salário está apenas na promessa", conta o terceirizado.

Ainda segundo o homem, a situação atinge diretamente agentes de portarias, equipes de serviços gerais e até a supervisão da unidade. "Até a supervisora da maternidade está sem receber. A direção diz que o dinheiro foi repassado para as empresas. Mas esse valor nunca chega em nossas mãos e as dividias só aumentam", lamenta ele.

O homem afirma que já tentou buscar informações com a empresa em que trabalha, a Torres Serviços Hospitalares, porém todo e qualquer tipo de assunto relacionamento a pagamento de salários é bloqueado pela empresa e deixa de ser repassado aos funcionários. "A gente só tem uma resposta da direção da maternidade, que diz que o Governo está em dia com o pagamento", acrescenta o funcionário.

Nesta quinta-feira (27), a reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) para saber se o Governo tem ciência sobre os atrasos e como está sendo realizado o acompanhamento. Por meio de nota, a assessoria da pasta informou que "vem cumprindo os acordos de pagamentos feitos com as empresas terceirizadas e que estas são orientadas a cumprir com as obrigações salariais e trabalhistas de seus funcionários, que é de inteira responsabilidade das mesmas".

Ainda segundo a nota, "a Susam esclarece que as mobilizações não têm afetado o atendimento nas unidades, uma vez que são tomadas as providências para que as manifestações não interfiram no serviço prestado à população". Apesar do esclarecimento, o funcionário diz que nos bastidores alguns terceirizados da maternidade já planejam uma paralisação surpresa. "O jeito é cruzar os braços. Afinal, o Governo diz que paga as empresas, mas ela não nos paga", justifica.

A reportagem não conseguiu contato com as empresas terceirizadas Torres Serviços Hospitalares e Suprimed, mas o espaço fica aberto para que ambas possam divulgar seus posicionamentos sobre os atrasos salariais.

