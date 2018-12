Amazonas Shopping recebe piscina gigante com mais de 130 mil bolinhas

Dentro da estrutura, além das 130 mil bolinhas, as crianças poderão se divertir em torres e tobogã | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas Shopping preparou uma surpresa para adultos e crianças divertirem-se durante o período das férias escolares. Uma piscina de bolinhas gigante, de 100 metros quadrados, foi instalada na Praça de Eventos da Expansão, no primeiro piso.

A atração do Mágico Mundo, empresa especializada em momentos de diversão, funcionará até o dia 10 de fevereiro, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 21h.

Dentro da estrutura, além das 130 mil bolinhas, as crianças poderão se divertir em torres e tobogãs. Para as crianças pequenas, há um espaço especial com escorregadores.

O coordenador do espaço, Marcos Lemos, explica que crianças e adultos de todas as idades podem brincar na atração. “Essa é uma brincadeira para toda a família. É a oportunidade para as crianças liberarem a energia e se divertirem durante as férias escolares”, disse.

O ingresso custa R$ 20, por 20 minutos, e R$ 0,50 por minuto excedente. Crianças menores de quatro anos deverão entrar acompanhadas de um responsável maior de idade.

