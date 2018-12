Empresário morre após colidir moto em poste na Torquato Tapajós

Familiares foram acionados e estiveram na avenida logo após o acidente | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO









Manaus - Um homem identificado como Thalles Neves Zanetti, de 31 anos, morreu após colidir com um semáforo na avenida Torquato Tapajós, no bairro Redenção, Zona Centro-oeste da capital. Thalles era motociclista e, no momento do acidente, estava pilotando pela avenida.

De acordo com Theo Zanetti, irmão de Thalles, o motociclista era empresário e havia acabado de sair de casa em direção ao seu escritório, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul da capital.

A suspeita inicial, levantada pela Divisão de Operações de Trânsito do Manaustrans, é que um veículo estaria transitando pela avenida em alta velocidade, e teria batido na motocicleta de Thalles. O motociclista teria sido arremessado para cima, causando a queda das lanternas do semáforo e, por consequência, a sua morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado e os socorristas atestaram o óbito do rapaz. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.



O acidente causou um engarrafamento quilométrico na avenida, que iniciou ainda na avenida Constantino Nery, uma das principais vias de acesso à Torquato Tapajós. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram acionados para orientar os motoristas que trafegam na região.

