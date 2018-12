Morre em Manaus advogado Tude Moutinho da Costa

Tude Moutinho era advogado da área criminal, tendo atuado em diversos casos de repercussão durante a carreira. | Foto: Reprodução

Manaus - Morreu na noite desta quinta-feira (27), em Manaus, o advogado Tude Moutinho da Costa, irmão do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) Ari Moutinho. O advogado faleceu em virtude de uma parada cardíaca, no Hospital 28 de agosto.



A ordem dos advogados do Brasil, seccional Amazonas, divulgou nota de pesar sobre a morte do advogado e ofereceu a sede da instituição para o velório, que terá início a partir da meia noite.

Tude Moutinho era advogado da área criminal, tendo atuado em diversos casos de repercussão durante a carreira.

