Deslizamento de terra na avenida Ramos Ferreira assusta moradores

A terra cedeu no início da madrugada desta sexta-feira (28) | Foto: Divulgação

Manaus - Um deslizamento de terra ocorrido no início da madrugada desta sexta-feira (28) na avenida Ramos Ferreira, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, assustou moradores da área. Apesar do horário, de madrugada, muitos moradores saíram à rua para verificarem os buracos que se abriram no asfalto. O trecho foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a assessoria, a obra é responsabilidade da empresa "Águas de Manaus". O trãnsito na área ficará a cargo do Manaustrans.

Uma moradora gravou um vídeo denunciando o incidente. Outros moradores alegaram que veículos em tráfego pela via caíram em buracos causados pelo rompimento de uma tubulação. Por esse motivo,chegaram a fazer uma fogueira improvisada para alertar condutores no local.

Veja o vídeo gravado por moradores:

Aldineia Muniz, que mora na região, falou que há alguns meses a rua começou a ceder. Apesar das notificações feitas às autoridades, não houve resultados. "Quando começou a ocorrer buracos maiores, percebemos que o problema era sério. A água começou a jorrar rua abaixo e misturou asfalto com barro, causando ainda mais estragos", reclamou.

Na avenida, o serviço de troca de tubulação de drenagem profunda está sendo feito pelo Município. A reportagem entrou em contato com a concessionária responsável, Águas de Manaus. Em nota, a empresa respondeu que o vazamento da tubulação de água tratada foi contido. "Equipes atuaram na recuperação do pavimento da via", complementou a nota.

Em contraponto, Aldineia denunciou que estava nesta manhã no local e avistou somente o cordão de isolamento dos buracos. "Não encontrei nenhuma equipe até às 8h30 de hoje. A água continua jorrando pela rua e a terra não para de ceder", contou.

Em nota, a Prefeitura de Manaus, esclareceu que "Após a atuação da Manaus Ambiental no rearranjo da tubulação, a empresa contratada pela Seminf vai retornar ao local para a troca do solo reaterrado e, em seguida, realizar o asfaltamento da pista. O serviço está previsto para a primeira semana de janeiro".

Leia mais



Buraco em rua do bairro Compensa dificulta trânsito de veículos

Caminhão que transporta gás e água cai em cratera no São Jorge