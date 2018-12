Vai para Réveillon na Ponta Negra? Veja opções de transporte

Réveillon na Ponta Negra em Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe/Arquivo EM TEMPO

Manaus - O Réveillon do Complexo Turístico Ponta Negra mobilizará um efetivo de 93 agentes de trânsito. As interdições na área da festa começam a partir das 6h de domingo (30), nos seguintes trechos, com as opções de circulação:



Av. Cel. Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra, próximo ao Ed. Aruba. Os veículos serão desviados à direita para a via de acesso à Alameda Alaska;

Av. Cel Teixeira, sentido Ponta Negra/Centro, a partir do chafariz do Tropical Hotel. Os veículos que estiverem circulando no sentido Tropical Hotel/Centro, saindo da Ponta Negra, ingressarão na Rotatória acessando à direita no contra fluxo;

Alameda Alaska terá sentido único de circulação, Centro/Ponta Negra, retornando na Alameda Líbia até a Av. Cel. Teixeira. Nesta mesma via, o estacionamento será proibido em todo lado direito.

Réveillon na Ponta Negra em Manaus | Foto: Marcelo Cadilhe/Arquivo EM TEMPO

A partir das 23h da segunda-feira (31) a avenida Coronel Teixeira, poderá ser interditada a partir da rotatória da avenida do Turismo. Caso ocorra a interdição, os veículos que trafegam na avenida Coronel Teixeira, sentido Centro/Ponta Negra serão desviados à direita na rotatória, em direção à avenida do Turismo. Somente terão acesso os moradores e hóspedes do Tropical Hotel.



- A partir das 6h, o estacionamento será proibido nos dois lados da avenida do Turismo, no trecho entre a avenida Coronel Teixeira e a ponte.

- A partir das 21h, os ônibus de linha urbana não circularão no perímetro próximo à praia. Os que circulam na avenida Coronel Teixeira serão desviados para a avenida do Turismo e os que circulam na avenida do Turismo serão desviados para a avenida Coronel Teixeira – sentido Ponta Negra/Centro.

Áreas para Estacionamento:

oOconjunto Alphaville e a avenida do Turismo, após o trecho preservado, servirão como área de estacionamento.

Confira a frota de ônibus para a Ponta Negra

Vega

126 – SIPAM/AV. Brasil/Centro T1: Itinerário normal

Frota: 15 veículos

Obs: Após as 24h do dia 31/12, a linha sairá do estacionamento do Cond. Alphaville

São Pedro

120 – P. Negra/S.Jorge/T1Centro: Itinerário normal

Frota: 20 veículos

450–T3/P. Negra: Itinerário normal

Frota: 20 veículos

Integração

500 – Passarinho/N.israel /VIA AV. DO TURISMO: Normal até Av. Constantino Nery/ Rua Lóris Cordovil/ Av. do Samba /Av. Pedro Teixeira/ Av. Cel. Teixeira (Estr. Ponta Negra) (embarque/desembarque) / Av. do Turismo/ Av. Santos Dumont/ Itinerário Normal.

Frota: 10 veículos

Obs: Após as 24h do dia 31/12, a linha sairá do estacionamento do Cond. Alphaville

Expresso coroado

542 – Ouro Verde/T2/Ponta Negra: Itinerário Normal

Frota: 25 veículos

Global

678 – T4/T5/P. Negra Via AV. P. TEIXEIRA: Itinerário normal até Av. Darcy Vargas Av. Djalma Batista/ Av. Torquato Tapajós/ Av. Santos Dumont/ Av. do Turismo/ Av. Cel. Teixeira (Estr. Ponta Negra) / embarque/desembarque/ Av. Pedro Teixeira/ Av. Jacira Reis/ Av. Darcy Vargas/ Itinerário normal.

Frota: 17 veículos

641 - T4 / P.TEIXEIRA/ P.NEGRA/ AV.TURISMO: Terminal T4/ Av. Camapuã/ Av. Noel Nutells/ Av. Max Teixeira/ Av. Torquato Tapajós/ Av. Sto. Dumont/ Av. Turismo/ / Av. Cel. Teixeira (Est. Ponta Negra) embarque/desembarque/ Av. Pedro Teixeira/ Av. Av. Constantino Nery (esquerda)/ Av.Torquato Tapajós/ Av. Max Teixeira/ Av. Noel Nutells/ Av. Max Teixeira/ Av Camapuã/ Terminal T4.

Frota: 12 veículos

Frota: 119 veículos

Frota de apoio: 20 veículos

*Com informações da assessoria

Leia mais: