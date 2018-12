Acidente deixa 3 mortos e 3 feridos na rodovia Manuel Urbano, AM-070

O acidente aconteceu nas proximidades do Ramal do Calado. | Foto: Divulgação





Manaus - Um grave acidente envolvendo dois veículos vitimou seis pessoas no início da tarde deste sábado (29), na Rodovia Manoel Urbano, AM 070, que liga Manaus a Manacapuru, nas proximidades do Ramal do Calado. Do grupo de seis acidentados, três morreram ainda no local, com o impacto do choque entre os carros. Três passageiros de um dos carros foram encaminhados com vida ao município de Manacapuru, para receber atendimento médico, no Hospital Lázaro Reis.

O acidente aconteceu por volta de 12h30 e contou com apoio de emergência do Corpo de Bombeiros de Manacapuru que prestou socorro às vítimas. Algumas, com vida, ficaram presas nas ferragens.

As fotos da colisão mostram marcas de impacto na parte dianteira de ambos os carros, oficializando a versão de testemunhas que disseram ter visto os veículos colidirem, enquanto vinham de lados opostos da pista.

Curiosos amontoavam-se no acidente que aconteceu na rodovia que liga Manaus a Manacapuru, | Foto: Divulgação





Após o choque, o motorista do carro modelo Etios Sedan/ Toyota – capotou e morreu ainda no local. Além do motorista, que ainda não teve a identidade divulgada, uma mulher que estaria possivelmente grávida e um homem, também morreram a caminho do Hospital, em Manacapuru.

Outras três vítimas que estavam no outro veículo envolvido, um táxi de cor vermelha da cooperativa – Rodoviária Taxi – foram socorridas e encaminhadas para o hospital Lázaro Reis, entre eles uma mulher que também estaria grávida e que encontra-se em grave estado de saúde. Ela deve ser transferida para uma unidade de saúde em Manaus.

O motorista do táxi foi transferido com vida ao Hospital de Manacapuru e após cirurgia deve ser encaminhado à Manaus | Foto: Divulgação





O motorista do táxi e o terceiro sobrevivente estão no centro cirúrgico do hospital em Manacapuru e também devem ser transferidos para a capital do Amazonas.

Leia mais:

Músico de 29 anos morre em acidente na BR-174 em Presidente Figueiredo



Motorista de táxi avança sinal vermelho e mata mototaxista em Manaus