Grave acidente deixa motorista de carro ferido na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um homem de 41 anos, identificado apenas como Júlio César, ficou ferido após colidir o carro em que dirigia, de modelo Celta com um ônibus da linha 054, no início da manhã deste domingo (30). O caso aconteceu na rua M do conjunto habitacional Canaranas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o caso aconteceu nas proximidades da escola Cid Cabral. O Departamento de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Amazonas (DPTC/PCAM) foi acionado para apurar as causas do acidente.

Um vídeo divulgado pela guarnição da 6ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom) mostra o motorista do Celta supostamente embriagado, porém consciente. O vídeo ainda mostra uma lata de cerveja no carro, indicando a embriaguez. Testemunhas que estavam no local informaram á PM que teria sido o próprio Júlio quem colidiu contra o ônibus, por conta da embriaguez.

Júlio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Mais informações sobre o caso serão atualizadas a qualquer momento.

