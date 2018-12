Motorista causa acidente após praticar sexo enquanto dirigia em Manaus

O responsável pelo acidente ainda tentou fugir do local mas foi preso | Foto: Manaustrans





Manaus – Um acidente entre três veículos deixou cinco pessoas feridas na madrugada deste domingo (30), na Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital do Amazonas.

A colisão entre os carros aconteceu por volta das 4h15. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de 35 anos que conduzia o veículo, causou o acidente. Ele perdeu o controle da direção e atingiu outro carro que passava no sentido contrário da via.

A passageira que estava no banco da frente do veículo que perdeu o controle, informou aos policiais que estava fazendo sexo oral no condutor, quando ele perdeu o controle da direção.



A imprudência acabou envolvendo mais dois carros no acidente. | Foto: Manaustrans

O acidente entre os dois carros acabou atingindo ainda um terceiro carro que estava parado no local em pane mecânica, sem passageiros. O impacto fez com que este terceiro veículo fosse arremessado para o outro lado da via.



Quatro pessoas estavam no carro que causou as colisões, sendo dois homens e duas mulheres. Além do condutor, os passageiros feridos foram atendidos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Platão Araújo. Não houve vítimas fatais.

O motorista, causador do acidente ainda tentou fugir do local, mas foi preso minutos depois próximo ao Terminal T4, Zona Norte. O homem ainda foi reprovado no teste do bafômetro que denunciou um nível alcoólico de 0.73 mg/l em seu organismo.

Ainda de acordo com a Polícia, o rapaz não possuía Carteira de Habilitação e foi autuado por embriaguez ao volante, lesão culposa e direção perigosa.

