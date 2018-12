Colisão de 2 veículos no Alvorada deixa feridos e mobiliza bombeiros

Uma das vítimas ficou presa nas ferragens do Celta | Foto: Divulgação

Manaus - Uma colisão envolvendo dois veículos de passeio, modelos Golf e Celta, respectivamente, deixou ao menos três pessoas feridas, por volta das 23h de domingo (30), na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvora, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as vítimas foram levadas para os hospitais e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e João Lúcio, na Zona Leste.

O motorista de um dos carros, segundo informou o CBMAM, sofreu fratura na perna e estava retido nas ferragens do carro. Conforme a equipe de resgate, a vítima precisou ser retirada do veículo pela porta que dá acesso ao banco do passageiro.

Além dos dois condutores que dirigiam os veículos, uma mulher, que estava em um dos bancos do passageiro, também ficou ferida e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atedimento Móvel de Urgência (Samu), conforme relatou o CBMAM.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

