Show pirotécnico no Réveillon de Manaus tem dez toneladas de fogos

Manaus - Com mais de dez horas de programação em três pontos da cidade, o Réveillon de Manaus 2019 contará ainda com show pirotécnico nas zonas Sul, Leste e Oeste da cidade. No total, dez toneladas de fogos de artifício serão utilizadas no Complexo Turístico Ponta Negra, Educandos e Shopping Popular Phelippe Daou durante a virada.

Na praia da Ponta Negra, serão dez minutos de show pirotécnico, com seis toneladas de fogos, que estarão posicionados em três balsas no meio do rio Negro, em um raio de 300 metros do público, conforme orientação do Corpo de Bombeiros. Logo após as boas-vindas a 2019, o cantor Luan Santana sobe ao palco para cantar seus sucessos de mais de dez anos de carreira junto ao público.

Já no Shopping Phelippe Daou, a queima terá oito minutos de duração e as três toneladas de fogos serão disparadas de um raio de 150 metros do público. A cantora Joelma é quem comanda a festa nos primeiros minutos de 2019 e promete levar ao delírio os fãs que solicitam a presença da artista paraense em Manaus há pelo menos dois anos nas redes sociais da Prefeitura de Manaus.

No bairro Educandos, a virada terá seis minutos de show pirotécnico com 1 tonelada de fogos de artifício, que estarão posicionados em um raio de 100 metros distante do público. As cantoras Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Cinara Nery e Fátima Silva levam o show “Elas cantam samba” para recepcionar o ano de 2019.

Show de solidariedade

Em todos os pontos haverá coleta de donativos paras as famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos. A arrecadação de alimentos, itens de higiene pessoal, fraldas e brinquedos será coordenada pelo Fundo Manaus Solidária que já identificou mais de 800 famílias atingidas.

Programação

Amarelinho, Educandos – Zona Sul

20h30 às 21h30 – Paulo Onça

21h50 às 22h50 – Marrakesh

23h10 às 0h30 – Banda Impakto

0h50 às 2h – Elas Cantam Samba

2h20 às 3h20 – Vem K Sambar

3h40 às 4h40 – Jyou GuerraIntervalos – DJ Ricardo Love

Shopping Phelippe Daou (T4) – Zona Leste

20h10 às 21h10 – Pororoca Atômica

21h30 às 22h40 – Kurt Samba

23h às 0h – Maykinho & Feras do Forró

0h às 0h10 – Show Pirotécnico

0h30 às 2h – Joelma

2h20 às 3h20 – Jucynha Kero Kero

3h40 às 4h40 – Ostentação do ForróIntervalos – DJ May Seven

Praia da Ponta Negra – Zona Oeste

19h às 20h – Junior Paulain

20h10 às 21h – Cabocrioulo

21h20 às 22h20 – Daniel Trindade

22h30 às 23h50 – Show das Estrelas (Bel Martine, Marcio Cigano, May Satier, Taty Corazón e Elias Moreira)

0h às 0h10 – Show Pirotécnico

0h30 às 2h10 – Luan Santana

2h40 às 4h – Uendel Pinheiro

4h30 às 6h – Jardel SantosIntervalos – DJ Carol Amaral

