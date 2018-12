Empresa nega que contêiner tenha esmagado homem no Porto Chibatão

De acordo com a assessoria do porto, a informação não é verdadeira | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta segunda (31), em alguns grupos de WhatsApp circulou a informação de que um funcionário do Porto Chibatão, localizado na Zona Sul de Manaus, teria sido esmagado por um contêiner. De acordo com a assessoria do porto, a informação não é verdadeira.

Em nota, a ATR Logística, empresa integrante do Grupo Chibatão, nega que algo desse tipo tenha ocorrido no pátio operacional nesta segunda.

Segundo a assessoria do grupo, as perdas foram somente materiais e nenhum funcionário ficou ferido quando o contêiner caiu. O valor do prejuízo não foi divulgado pela empresa.

O incidente envolveu apenas equipamentos. "Todas as tratativas para que o local retorne, o mais breve possível, para a operacionalidade normal estão sendo feitas", ressaltou a empresa em nota.

