Em Manaus, mais de 255 mil pessoas prestigiaram festas de Réveillon

Réveillon na Praia da Ponta Negra em Manaus | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Manaus - Mais de 255 mil pessoas celebraram a chegada do Ano Novo em Manaus, nas três festas de réveillon organizada pela Prefeitura nas zonas Leste, Sul e Oeste. Os shows contaram com a presença de artistas locais e nacionais e show pirotécnico. Os donativos doados nas festas serão destinados às famílias vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos, na Zona Sul.

Prefeito de Manaus Arthur Neto | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Animado com a grande participação do público, o prefeito Arthur Virgílio Neto visitou os três locais, acompanhado da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, responsável pela contabilização e distribuição das doações, por meio do Fundo Manaus Solidária. Por volta das 22h, chegaram ao Shopping Phelippe Daou e sentiram a energia do público. Em seguida, foram à Orla do Amarelinho, no bairro Educandos, e viram de perto, mais uma vez, a solidariedade do público.



Por fim, ao chegar no Complexo Turístico Ponta Negra, Arthur celebrou junto ao público a chegada de 2019. Coube a ele fazer a contagem regressiva que antecedeu a queima de fogos na praia da Ponta Negra, onde o maior réveillon do Norte do País é realizado há seis anos. Um verdadeiro show pirotécnico, com seis toneladas de fogos, coloriu por dez minutos o céu, deixando o público de 215 mil pessoas eufórico.

Segundo o prefeito, 2018 foi um ano bom, porque trouxe equilíbrio econômico e fiscal para a administração municipal e um vigoroso plano de trabalho em todas as áreas.

" “E sei que 2019 vai ser muito melhor. Temos recursos garantidos para obras de infraestrutura, educação, avanços na saúde. Vamos ter um ano grandioso”, assegurou o prefeito, afirmando ainda que o Réveillon de Manaus já é o terceiro maior do País, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e Salvador. " Arthur Neto, Prefeito de Manaus

Do palco, o prefeito ainda exaltou a solidariedade do povo manauara e desejou ao público um ano próspero. A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária se emocionou com o gesto de solidariedade em favor das vítimas do incêndio ocorrido no Educandos, a partir da mobilização do público. O cantor Luan Santana também doou parte do cachê para as vítimas. “Que a solidariedade seja ainda maior em 2019, 2020, sempre”, disse Elisabeth Valeiko.



Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, o sucesso do réveillon não se reflete apenas na presença de público, mas também no número dos donativos que foram entregues nos três pontos onde foram promovidas a festa da virada.

" “Manaus mostra, mais uma vez, o seu melhor produto turístico para o mundo: o Réveillon às margens do Rio Negro que, este ano, ganhou um colorido especial com a solidariedade do povo manauara em favor das vítimas do incêndio no Educandos. O Fundo Manaus Solidária, que vem amenizando a dor dessas famílias desde o início, agora contabiliza novas doações. Temos sucesso de público nos três pontos e sem registro de ocorrências graves, o que demonstra a consolidação de Manaus como a capital dos grandes eventos”, afirmou. " Bernardo Monteiro de Paula, Diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos

Cantor Luan Santana

Cantor Luan Santana anima Réveillon na Praia da Ponta Negra em Manaus | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

O show principal da noite na Ponta Negra surgiu no palco pouco depois das 00h30. Sob gritarias e aplausos dos fãs que o aguardavam desde a manhã no local, Luan Santana levou o público ao delírio cantando os grandes sucessos da carreira como “Meteoro da Paixão”, que o revelou nacionalmente, “Te Esperando”, “Acordando o Prédio” e muito mais.

No palco, Luan disse estar emocionado por passar o réveillon na capital amazonense, onde morou há alguns anos. Durante o dia, passeou pela cidade para tomar açaí e tacacá. Ao final do show, o cantor recebeu fãs e imprensa no camarim.

" “Minha relação com Manaus é de muito amor e cumplicidade. Vir aqui é sempre especial, porque me traz boas recordações da minha infância. Literalmente, me sinto em casa”, disse o cantor, destacando também a forma como os fãs da cidade abraçam seus projetos. “Tudo na boca da galera, inclusive Sofazinho que foi lançado recentemente”, completou o artista que comemorou 11 anos de carreira. " Luan Santana, Cantor

Uma explosão de cores, bailarinos em coreografias especiais e adereços, desde confetes a formas geométricas luminosas, o "Show das Estrelas" foi responsável por aquecer o público da Ponta Negra antes da queima de fogos da virada.



Interpretando os hits de 2018, os cantores Bel Martine, Marcio Cigano, May Satier, Taty Corazón e Elias Moreira, realizaram um show plural, variando do pop ao sertanejo, do funk ao reggaeton e arrocha, com sucessos nacionais como Anitta e de artistas de explosão local, como Guto Lima. O set list teve direito, ainda, a um encerramento apoteótico com clássicos do boi-bumbá e um pot-pourri de Jorge Ben Jor.



A estudante Lia Moraes veio pra festa para ver Luan Santana, mas ficou encantada com o Show das Estrelas. “Eu adorei as vozes, os detalhes, as danças, o repertório, tudo. Com certeza um show com cara de réveillon”, contou, animada, enquanto esperava a virada e o momento do show do seu ídolo.



A noite no palco da Ponta Negra contou também com a apresentação eletrizante de samba e pout-pourri de pagodes antigos entoados pelo cantor Uendel Pinheiro e pelo forró arretado do cantor Jardel Santos.



Zona Leste

| Foto: Divulgação/Semcom

Com três toneladas de fogos, o público da zona Leste comemorou a chegada de 2019 com um show pirotécnico que durou oito minutos, emocionando as mais de 30 mil pessoas presentes. Grande atração do Réveillon Solidário do Shopping Phelippe Daou, a cantora Joelma levou o público ao delírio com novos e antigos sucessos.

| Foto: Divulgação/Semcom

Antes mesmo do início da apresentação, os fãs já faziam a festa e gritavam em coro “Joelma, eu te amo”. No palco, a cantora retribui o carinho com uma bonita declaração. “Muito obrigada por me receberem sempre com tanto carinho isso é muito importante para mim. E quero aproveitar para dizer que hoje estou de pé mais forte do que nunca. Sou muito grata a Deus, porque eu nunca estou sozinha. Obrigada meus fãs, meus amores”, disse a cantora.



Fãs de Joelma chegaram cedo ao shopping popular para acompanhar o show da cantora. Irineu Pedrosa e Alberto Galdino, presidente e vice, respectivamente, do Fã-Clube “Joelma Coração” garantiram o melhor lugar no espaço, uma tentativa de ficar mais perto da artista paraense.

"A Joelma é nossa rainha e não nos importamos em esperar mais de três horas por ela, porque ela sempre nos surpreende. O importante mesmo é garantir o bom lugar para vê-la de perto", comentou Irineu. “Estou muito feliz de participar do primeiro réveillon dela em Manaus. Joelma é realmente muito especial para nós, fãs", completou Alberto.

Show no Educandos

Cantoras do projeto Elas Cantam Samba, no Réveillon do bairro Educandos | Foto: Divulgação

Famílias e amigos que receberam o ano de 2019 no bairro Educandos, zona Sul de Manaus, estavam em clima de comunhão e emoção na virada do ano e deram a tônica do Réveillon de Manaus que contou com uma tonelada de fogos e seis minutos de duração. No local, um público de 15 mil pessoas participou da festa.



A banda “Impakto” foi a responsável pela contagem regressiva. A vocalista, Nete Garcia, afirmou estar muito feliz em poder participar de um momento como esse. “Estou feliz em participar dessa festa em Manaus e viemos trazer alegria pra esse pessoal tão receptivo que são os moradores do Educandos e que precisam mais do que nunca da nossa solidariedade e alegria. Que venha um 2019 cheio de bênçãos do céu”, disse.



Com lágrimas nos olhos, o estudante Junior Souza abraçou a irmã e a amiga que aguardavam a virada. “O réveillon é uma coisa tão bonita e o Educandos precisa deixar pra trás tudo o que aconteceu de ruim e viver uma nova realidade com a família que é o mais importante”, ressaltou.



O projeto "Elas Cantam Samba", das cantoras amazonenses Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Fátima Silva e Cinara Nery, foi apresentado pela primeira vez na orla do Amarelinho. De acordo com Cinara, as músicas foram escolhidas com carinho para levantar o espírito da comunidade. “Viemos no intuito de levantar o alto astral das pessoas desse bairro tão querido. Que o nosso samba faça com que o espírito de alegria e solidariedade continue em 2019”, completou.

*Com informações da Assessoria de Imprensa

Leia Mais

Em Manaus, Luan Santana comemora a chegada do ano com namorada

Cuidados com os pedidos na virada do ano durante lua minguante