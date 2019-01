Manhã de Ano Novo registra quatro acidentes de trânsito em Manaus

Manaus - Além de cinco homicídios registrados durante a manhã do Ano Novo, Manaus registrou ainda cinco acidentes de trânsito nesta terça-feira (1°). Os casos aconteceram em diferentes zonas da capital, sendo dois dos registros na Zona Oeste da cidade.

Zona Oeste

Por volta de 4h da manhã, a avenida do Turismo, foi palco de um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro modelo Fiat Palio. No acidente, uma criança de 11 anos acabou ficando ferida. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local, e a criança foi levada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) da Criança da Zona Oeste, localizado na Compensa.

Já ás 6h40, outro acidente foi registrado também na Zona Oeste, mas desta vez, na avenida Santos Dumont, via que dá acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no sentido Torquato Tapajós, envolvendo um carro modelo Wolkswagen Polo e uma motocicleta. O condutor da moto, um homem de 20 anos, ficou ferido, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para o HPS Platão Araújo.

Um terceiro acidente foi registrado na avenida Brasil, na Compensa, justamente nas proximidades do HPS da Criança da Zona Oeste. No local, um homem colidiu com um poste ao lado da unidade de saúde, e o acidente foi tão forte que o motor do carro acabou se soltando. Não há informações de feridos, e de acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, que chegou a ser acionado para a ocorrência, não havia mais nada quando a equipe chegou ao local.



Zona Centro-Sul



Na avenida das Torres, no sentido Cidade Nova-Coroado, o Manaustrans registrou um acidente por volta das 8h30 da manhã, com apenas danos materiais. Segundo informações do órgão, um carro modelo Ônix se chocou com o meio-fio. O carro foi retirado pelo próprio proprietário, e a via foi liberada logo em seguida.

