Seduc inicia período de matrículas para as escolas de tempo integral

Manaus - Teve início nesta quinta-feira (03), o período de matrículas dos alunos selecionados no Processo Seletivo das Escolas Estaduais de Tempo Integral nas unidades de ensino da capital e em Parintins.

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc/AM) oferta, para o ano letivo de 2019, 2.401 vagas para os ensinos Fundamental e Médio, distribuídas entre as 28 escolas de tempo integral da capital e uma no município de Parintins.

Do total de vagas ofertadas, foram reservadas 5% aos candidatos com deficiência (em conformidade com a Lei nº8.113, de 24 de julho de 1991 e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999), além de 75% das vagas aos candidatos oriundos da Rede Pública de Ensino do Amazonas e de 20% das vagas para candidatos de outras redes de ensino.

No primeiro dia de matrículas para as escolas estaduais de tempo integral, a movimentação de pais e responsáveis ocorre dentro da normalidade, uma vez que o atendimento é das 8h às 17h e finaliza nesta sexta-feira (4).

Nas demais escolas estaduais de tempo integral do interior do Amazonas, o período de matrículas vai obedecer calendário do ensino regular.

Documentos para efetivar a matrícula

No ato da matrícula, o candidato ou o responsável legal deve apresentar os seguintes documentos:

1- Certidão de nascimento ou identificação equivalente;

2- Guia de transferência, histórico escolar ou atestado de conclusão do ensino;

3- Duas fotos 3x4;

4- Cartão de vacina para os candidatos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio;

5- Comprovante de residência.

A Seduc/AM ressalta que nas escolas estaduais de tempo integral que ainda restarem vagas, será realiza uma segunda chamada, conforme a lista de classificação dos candidatos.

A lista da segunda chamada será divulgada no dia 17 de janeiro, no site da Seduc/AM educacao.am.gov.br e no mural das escolas participantes.

