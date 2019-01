Assessor de vereador da CMM morre em acidente de trânsito no Distrito

A vítima ainda foi socorrida e levada para um hospital | Foto: Divulgação

Manaus - O assessor parlamentar Cristiano Alfaia Adriano, de 33 anos, morreu, na noite dessa quinta-feira (3), após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus. Ele ainda foi socorrido e levado para um hospital.

Conforme registro policial, o acidente aconteceu por volta das 18h. Cristiano conduzia uma motocicleta, quando foi atingido por um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como "Amarelinho".

Testemunhas relataram à polícia que o motorista do micro-ônibus, de placa OAJ-74**, fez um retorno na via, em frente ao Corpo de Bombeiros e atingiu a moto do parlamentar, modelo Yamaha/XTZ Closser, de cor azul e placa PHD-40**. O veículo de transporte de passageiros era conduzido por Antônio O. M. P., idade não informada.

Cristiano ainda foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, no bairro São José, Zona Leste, mas morreu aproximadamente 1 hora após dar entrada na unidade hospitalar.

O corpo de Cristiano foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A causa da morte apontou lesão cardíaca, trauma fechado no tórax, ação contundente por acidente de trânsito.

Cristiano era assessor do vereador Carlos Portta. A reportagem tentou contato com o parlamentar, mas até o momento não houve respostas.

O condutor do micro-ônibus foi conduzido pelos policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

