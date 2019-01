Parque Cidade da Criança promove atividades gratuitas para férias

Durante seis dias de programação, oficina de criatividade, brincadeira esportiva, cineminha, ritmos kids, show musical e karaokê kids prometem animar a criançada | Foto: Divulgação

Manaus - Com as férias escolares, a turma do Parque Cidade da Criança, estrutura administrada pela Prefeitura de Manaus, criou uma programação especial para toda família. De 8 a 13 de janeiro, diversas atividades culturais, de esporte e lazer serão realizadas de terça a sexta-feira, das 14h às 18h30, e no final de semana, das 14h às 20h.

Durante seis dias de programação, oficina de criatividade, brincadeira esportiva, cineminha, ritmos kids, show musical e karaokê kids prometem animar a criançada.

“O público infantil recebe uma atenção especial na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. Buscamos sempre preparar eventos e programações que possam envolver as crianças e suas famílias, levando mais qualidade de vida e lazer para a população de Manaus”, destaca o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Além da programação especial, as crianças poderão brincar em toda a estrutura do Parque da Criança, como playground, quadra esportiva, Vila Feliz, biblioteca, Casa do Tarzan, brinquedoteca, Labirinto do Minotauro, entre outros espaços.

O Parque Cidade da Criança está localizado na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona Centro-Sul. A programação é gratuita.

