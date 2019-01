Vigilante morre ao ser atropelado após sair de bar em Manaus

O motorista foi encaminhado a uma unidade policial para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência | Foto: Raphael Tavares





Manaus - Um vigilante de aproximadamente 40 anos, identificado como Antônio Maciel, morreu após ser atropelado na avenida Autaz Mirim, no Zumbi, Zona Leste de Manaus. A vítima, natural da Colômbia, estava bebendo em um bar minutos antes de atravessar a via e ser atropelado. Ele estava retornando ao trabalho, em uma empresa do lado oposto da avenida.

Conforme policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava a caminho do trabalho quando foi atingido pelo veículo, modelo Meriva, de cor branca, placa NPA-05xx. Ele foi arremessado a aproximadamente 30 metros.

"O motorista, após colidir com o pedestre, chamou o Samu e aguardou a chegada da polícia para que todos os procedimentos fossem tomados. O condutor vai ser levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia", informou um sargento da 25ª Cicom.

O dono do bar onde a vítima estava consumindo bebida alcoólica explicou para o Em Tempo que a vítima consumiu duas latinhas de cerveja antes de deixar o estabelecimento.

"Ele veio da feirinha, sentido Distrito Industrial, parou aqui no bar e tomou duas latinhas. Ele era um homem bom e sempre dava ração para o cachorro daqui, toda vez que ia para o trabalho. Quando ele atravessou, nós só ouvimos o barulho do freio e da colisão", explicou o proprietário do bar, que preferiu não se identificar.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC).

