Oficinas de Lego e Robótica são atrações de férias no Millennium

A partir desta quinta-feira (10), a criançada que visitar o Millennium Shopping poderá se divertir no evento de robótica educacional que acontece em parceria com a ControlBot. A atração vai até o dia 25, é gratuita e será realizada de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Segundo a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, o Lego é um dos brinquedos que promove vários benefícios para o aprendizado das crianças e, unido à robótica, incentiva o interesse delas por ciência, tecnologia e programação.

“Além disso, é uma atração diferenciada e lúdica para toda a família se divertir durante as férias, pois os adultos também poderão participar. Entre as atividades haverá inclusive desafios entre pais e filhos”, comentou a coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier.

Em um espaço localizado próximo ao portão de entrada da avenida Djalma Batista, a atração contará com oficinas e atividades livres, de acordo com a faixa etária do público.

Na área Kids, haverá uma oficina onde as crianças de 3 a 9 anos irão brincar na mesa de montagem de Lego, que contará com diversas opções de temas do brinquedo.

Já na área do Construtor, destinado a crianças acima de 10 anos, será a realizada a oficina com utilização de Lego Mindstorms para construção de robôs autônomos que serão programados para realizarem os desafios propostos.

*Com informações da assessoria

