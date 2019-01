Moradores da Zona Leste ficam sem energia após picape derrubar poste

O serviço da troca do poste colidido está sendo realizado pelas equipes da Eletrobras Distribuição Amazonas | Foto: divulgação

Manaus - Parte da comunidade Valparaíso, localizada no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, ficou sem energia elétrica na tarde desta segunda-feira (7) após uma picape perder o controle e derrubar um poste na rua Alarico Furtado.

Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Informações preliminares dão conta que o motorista do veículo perdeu o controle e colidiu contra o poste durante a chuva que ocorreu naquela área.

Troca do poste

Devido ao acidente, parte da localidade foi afetada e ficou sem energia elétrica. A Eletrobras Distribuição Amazonas informou que o serviço da troca do poste colidido está sendo realizado pelas equipes da Distribuidora. O trabalho deve durar em torno de três horas.

Imprudência

A concessionária ainda informou que acidentes envolvendo veículos e postes de energia, na maioria das vezes, são provocados por motoristas imprudentes que não respeitam a legislação de trânsito.

Segundo a Eletrobras, quando ocorre esse tipo de dano a rede elétrica, a empresa precisa mobilizar várias equipes, que incluem caminhão muck, caminhões de linha viva e outros equipamentos.

O tempo para ser restabelecido o fornecimento de energia elétrica nas proximidades do local afetado é de aproximadamente três horas, tempo necessário para que as equipes possam realizar a troca do poste com segurança.

Outro acidente

Um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que não teve a identidade divulgada, fraturou a perna esquerda na tarde desta segunda-feira (7). O acidente de trânsito ocorreu em um trecho de ladeira da avenida Nilton Lins, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.



Leia mais:

Colisão entre carros deixa cinco pessoas feridas na Constantino Nery



Ônibus cai em área de mata e deixa 10 pessoas feridas em Manaus