Família procura homem que sumiu após ser expulso de área particular

O desaparecimento foi na avenida Autaz Mirim, Zona Leste da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Edney Rodrigues Amaral, de 25 anos, está desaparecido desde a tarde do dia 3 de janeiro deste ano, quando estava acompanhado de um amigo em um local de mata, na avenida Autaz Mirim, terceira etapa do bairro Coroado, Zona Leste da capital.



De acordo com a tia dele, Nayara do Carmo, esse amigo teria informado aos familiares do desaparecido que seguranças de uma maternidade naquela região expulsaram os dois no local e eles acabaram se separando, correndo em direções distintas. Desde então, os parentes não tiveram mais notícias sobre Edney.

Nayara informou que Edney possui o próprio nome tatuado na mão direita, a letra “a” tatuada no tórax, o nome da mãe dele, Ana Maria, tatuado no braço esquerdo e um desenho com estrelas tatuado no braço direito. No dia em que desapareceu, o rapaz vestia camisa vermelha, bermuda jeans e calçava chinelos.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números: (92) 99419-6580 e (92) 99316-2624.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

