Shopping Ponta Negra abre 'Espaço Kids' para a criançada neste mês

Manaus - A partir do dia 12 de janeiro, o Shopping Ponta Negra contará com uma novidade para as férias da criançada, o Espaço Kids, que ficará localizado na praça de eventos (L1). Na atração, o público infantil contará com três brinquedos: um circuito de brincadeiras de três andares, uma roda gigante e um trenzinho.

“Muitos pais procuram alternativas de atividades para entreter a molecada nesse período e, sem dúvida, o Shopping Ponta Negra poderá fazer parte com o nosso roteiro de diversão”, destacou a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson.

O Espaço Kids ficará disponível até o dia 10 de março, durante o horário de funcionamento do Shopping Ponta Negra. O bilhete para cada brinquedo é R$ 5, durante 3 minutos. E o combo com 5 ingressos custa R$ 20.

Além disso, o empreendimento conta com um roteiro de diversão para os pequenos que inclui a Yupi Casa de Brincar, no segundo piso (L2), Heroes Play, Jump Mania, Circuito de Mini Golf e as atrações das salas da rede de cinema Cinépolis, no terceiro piso (L3).

*Com informações da assessoria

