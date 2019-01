Programação de férias começa nesta terça no Parque da Criança

Parque Cidade da Criança é opção de lazer nas férias da criançada em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A programação de férias no Parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul, começa nesta terça-feira ( 8). Com atividades culturais e de esporte e lazer, o Parque irá funcionar de terça a sexta-feira, das 14h às 18h30, e no final de semana, das 14h às 20h. A entrada é gratuita.



Durante os seis dias de programação, atividades como oficina de criatividade, brincadeira esportiva, cineminha, ritmos kids, show musical e karaokê kids serão realizadas para envolver as crianças e suas famílias.

Parque Cidade da Criança em Manaus | Foto: Divulgação

O Parque Cidade da Criança está localizado na rua Castro Alves, Aleixo, zona Centro-Sul e é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).



Leia também: Parque da Criança promove atividades gratuitas para as férias

Serviço:

O que: Programação de férias no Parque da Criança

Quando: Nesta terça-feira, 8/1

Horário: A partir das 14h

Onde: No Parque da Criança, localizado na rua Castro Alves, Aleixo, zona Centro-Sul.

Leia mais:

O que fazer com as crianças em Manaus no período de férias?

Crianças podem desfrutas de colônia de férias em academia de Manaus