Você viu garis pedindo dinheiro em Manaus? Cuidado, não caía no golpe

Outros casos como esse já foram denunciados anteriormente, com esse tipo de abordagem, em bairros da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) alerta a população para a movimentação suspeita de pessoas se fazendo passar por garis, utilizando de fardamento falso, similar aos usados pelos trabalhadores da Prefeitura de Manaus. Nesta terça-feira (8), três pessoas foram vistas agindo como pedintes ao longo da avenida Darcy Vargas, zona Centro-Sul, e um vídeo da ação circula nas redes sociais.

Outros casos como esse já foram denunciados anteriormente, com esse tipo de abordagem, em bairros da cidade.

A Prefeitura de Manaus esclarece que os funcionários ligados ao serviço público de limpeza possuem fardamentos marcados com o brasão do município e com a identidade visual das empresas terceirizadas: Mamute, Tumpex e Marquise, de fácil observação.

Os funcionários da Semulsp atuam, na maioria das vezes, em grupos de, pelo menos, 15 pessoas e estão sempre acompanhados de fiscais e encarregados, bem como caminhões, máquinas, equipamentos e veículos de apoio devidamente identificados.

A população deve desconfiar de pessoas que estejam pedindo com as falsas fardas de garis em ruas, praças, avenidas e bairros, pois pode ser uma ação criminosa. O procedimento correto é não atender e registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) em uma delegacia próxima.

Apenas os trabalhadores ligados à coleta seletiva e educação ambiental da Semulsp atuam diretamente de porta em porta nos bairros, orientando sobre as modalidades de limpeza e boas práticas de preservação.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia ainda não identificou golpistas que vendem motos falsas na OLX

Quase 8 milhões de brasileiros foram vítimas de fraudes no último ano