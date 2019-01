Após pegar ônibus na Marina do Davi, jovem desaparece

Simone informou que Alessandro chegou a ser visto entrando em um ônibus. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Alessandro Paiva de Souza, 29, desaparecido desde a manhã do dia 12 de dezembro de 2018.

De acordo com a irmã dele, Simone de Souza, na última vez em que foi visto, Alessandro estava em um ponto de ônibus na Marina do Davi, na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

Simone informou que Alessandro chegou a ser visto entrando em um ônibus. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com Simone, ligar para os números: (92) 99319-6862 ou 99121-2610.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

