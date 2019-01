Rádio comunitária de Manaus leva informação a ribeirinhos há 30 anos

Waltemir Mendonça está a frente da rádio há 30 anos | Foto: Waltemir Mendonça está a frente da rádio há 30 anos

Manaus - A Rádio Alternativa Seis Irmãos, do bairro São Raimundo, completou 30 anos de existência no último dia 1ª de janeiro. Na era da internet, a rádio comunitária tem sobrevivido. A redução das atividades portuárias, após a construção da ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida mais como Ponte sobre o Rio Negro, também afetou a dinâmica da rádio.

Quem está a frente dela durante todo esse tempo é o radialista Waltemir Mendonça, de 74 anos. Durante anos , ela funcionou no próprio Porto de São Raimundo. Depois de sua reestruturação, a rádio mudou para uma das dependências da Náutica Velho Arthur, localizada na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, nº 56.

"Hoje é uma estrutura que virou patrimônio do bairro São Raimundo", conta o radialista.

A rádio é manuseada por cornetas que estão instaladas em uma torre metálica e tem a capacidade de atingir de três a quatro quilômetros de distância. Ela atinge os limites dos bairros da Compensa, Santo Antônio, São Raimundo e Glória. Também é possível ser ouvida por ribeirinhos. da região.

Público e Programação

Segundo o radialista, os moradores do interior são compõem o principal público da rádio. "As balsas acabaram, mas ficou um sistema de transporte fluvial. Os passageiros, que vão para São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos, foram um público de até vinte mil pessoas. Eles, que trafegam pelos recreios e lanchas, são os meus ouvintes", diz.



De acordo com ele, as principais notícias abordadas pela rádio são aquelas voltadas para os serviços.

"Eu sou o porta-voz desse povo do beiradão e falamos para o eles onde ficam as paradas de ônibus, o funcionamento do banco e até dos barcos naquele dia", completa.

Segundo Waltemir, os 30 anos de existência da rádio foram de muita luta e alegria | Foto: Arquivo Pessoal

Waltemir Mendonça é o único funcionário da rádio que, nas primeiras horas da manhã, roda o Hino Nacional Brasileiro, depois transmite um jornal local e finaliza a manhã com um programa chamado "Louvores ao Senhor". O programa religioso existe há 25 anos e registra a maior audiência. Ele possui 45 minutos de duração.



Outro programa que faz sucesso é o "Musical", que toca todos os ritmos, mas o principal deles é o sertanejo. À noite, a rádio não tem expediente.

"A rádio alternativa começou através de um pedido da comunidade. As pessoas precisavam ficar informadas e não tinha ninguém que fizesse esse papel de informar", explica o radialista que assumiu a posição após um plebiscito feito por moradores da Glória, São Raimundo e Compensa.

Esforço



A Rádio Alternativa é fruto do esforço do radialista que, desde o início, dedica-se integralmente à ela.

"Nos anos 80 era bem complicado. Economizamos dinheiro para comprar o equipamento", fala. Com o esforço, a equipe comprou os amplificadores, cornetas, microfones e pratos para rodar o vinil na Comercial Bezerra.



O maior desafio do radialista, durante seus 30 anos de existência, começou quando a balsa foi desativada.

Apesar das dificuldades, a rádio se manteve firme e dá muitas alegrias ao idoso.



"Eu dei muita alegria para o povo. Dei presentes de Natal para as crianças", relembra Waltemir sobre comemorações de aniversário da rádio.

